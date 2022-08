Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (08.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Paukenschlag zum Wochenauftakt: Der US-Grafikkartenproduzent habe überraschend eine Umsatzwarnung für das laufende Quartal herausgegeben. NVIDIA rechne wegen eines rückläufigen Absatzes von Gaming-Produkten im zweiten Quartal mit einem deutlich niedrigeren Umsatz als bisher.Konkret rechne das Unternehmen mit einem Umsatz von rund 6,7 Mrd. USD für das zweite Quartal. Laut Unternehmensangaben entspräche dies einem Umsatzplus von 3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum sowie einem Rückgang um 19% verglichen mit dem Vorquartal. Noch im Mai habe NVIDIA hingegen Umsätze i.H.v. 8,1 Mrd. USD in Aussicht gestellt. Grund für die überraschende Umsatzwarnung seien schwächelnde Verkäufe in der wichtigen Gaming-Sparte, der laut Mitteilung "wahrscheinlich auf makroökonomischen Gegenwind zurückzuführen ist".Neben schwachen Verkaufszahlen w[rden auch steigende Kosten für Lagebestände auf die Bruttomarge drücken. Diese dürfte im zweiten Quartal laut den vorläufigen Zahlen zwischen 43,2 bis 44,2% liegen. Bisher habe NVIDIA 64,6 bis 65,6% in Aussicht gestellt.An der NASDAQ geht es für die NVIDIA-Aktie zum Wochenauftakt um fast 6% nach unten. Aus charttechnischer Sicht gelte es nun, die 50-Tage-Linie bei 170,30 USD zu verteidigen. Endgültige Zahlen wolle der US-Chipkonzern laut Mitteilung am 24. August kommunizieren. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: NVIDIA.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link