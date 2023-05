Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (30.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Rally bei NVIDIA gehe am Dienstag weiter. Die Aktie klettere zum Handelsstart in den USA um vier Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 406 Dollar. Der Börsenwert übersteige damit die magische Marke von einer Billion Dollar. "Aktionär"-Leser lägen sieben Monate nach der Empfehlung jetzt mit 195 Prozent vorne.Bislang sei es acht Unternehmen gelungen, die magische Marke von einer Billion Dollar zu knacken: Apple Amazon , Petrochina, Microsoft , Saudi Aramco, Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ), Meta ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX ) und Tesla . Aktuell seien noch Apple, Microsoft und Saudi Aramco mehr wert als eine Billion.Nach den starken Zahlen und dem Top-Ausblick sei die Börse noch verrückt auf NVIDIA, als sie es in den Monaten davor schon gewesen sei. Der Chiphersteller erwarte für das laufende Quartal elf Milliarden Dollar Umsatz und damit deutlich mehr als die von den Analysten erwarteten rund 7,2 Milliarden.Treibende Kraft sei die Nachfrage nach Kapazitäten für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) gewesen, so das Unternehmen. J.P. Morgan schätze, dass 50 bis 60 Prozent des Konzernumsatzes von NVIDIA auf die Nachfrage für KI-Anwendungen zurückgehen würden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link