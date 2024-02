Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

687,50 EUR -0,17% (15.02.2024, 13:46)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

739,00 USD +2,43% (14.02.2024, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (15.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Neben BlackRock habe auch der KI-Highflyer NVIDIA am Dienstag in einem 13F-Formular an die SEC diverse Unternehmensbeteiligungen veröffentlicht. Eine davon sei das 2014 gegründete Unternehmen SoundHound AI, dessen Aktie nachbörslich durch die Decke geschossen sei. Knapp 100% habe die Aktie dank des Einstiegs der Schwergewichte vor US-Börsenstart zulegen können.BlackRock solle demnach einen passiven Anteil von 5,6% an SoundHound AI halten. NVIDIA GPU Ventures habe bereits 2017 75 Mio. USD in das Unternehmen investiert, um die globale Expansion zu unterstützen. Ob es sich bei der gestern veröffentlichten Beteiligung i.H.v. 3,67 Mio. USD jedoch um eine neue Investition handele, sei nicht bekannt.Die Investition berge für beide Unternehmen großes Potenzial: NVIDIA erhalte Zugang zu modernster Spracherkennungstechnologie, während SoundHound AI von NVIDIAs Hardware- und KI-Expertise profitiert. Die Zusammenarbeit könnte z.B. die Entwicklung neuer Sprachsteuerungssysteme für autonome Fahrzeuge und andere Geräte umfassen. SoundHound AI habe in der Vergangenheit bereits mit mehreren namhaften Unternehmen zusammengearbeitet, darunter Samsung, Daimler und Hyundai.Der Einstieg von Schwergewichten wie BlackRock und NVIDIA sei ein starker Vertrauensbeweis für SoundHound AI. Aufgrund der eher geringen Investitionssumme sollten Anleger aber nicht zu sehr in Euphorie verfallen und eine Beruhigung abwarten. NVIDIA bleibe auch vor den anstehenden Quartalszahlen am 21. Februar weiter auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link