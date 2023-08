Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Viele Analysten hätten in den letzten Monaten ihre Kursziele für die NVIDIA-Aktie deutlich angehoben. Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities steche dabei besonders hervor. Sein Kursziel liege bei 1.100 Dollar. Sollte das Papier dieses Ziel erreichen, wäre NVIDIA mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Billionen Dollar fast so viel wert wie Apple."In den letzten beiden Quartalen hat Nvidia ein episches Ergebnis präsentiert und eine Prognose abgegeben, die schlichtweg beispiellos ist und gerade erst begonnen hat", so Mosesmann letzte Woche in einer Research-Note, in der er sein Ziel von 800 Dollar aufgestockt habe. Mosesmanns höhere Bewertung basiere auf der Erwartung, dass NVIDIA das Angebot in jedem aufeinanderfolgenden Quartal bis zum nächsten Jahr erhöhen werde, wie CEO Jensen Huang letzte Woche skizziert habe.Das würde es dem Unternehmen ermöglichen, der überwältigenden Nachfrage nach KI-Beschleunigern gerecht zu werden und den bereinigten Gewinn pro Aktie bis zum Geschäftsjahr 2026 auf rund 20 Dollar zu steigern, so Mosesmann. Die durchschnittliche Schätzung der Analysten liege bei einem Gewinn pro Aktie von etwa zehn Dollar im Geschäftsjahr 2024 und 16 Dollar im Geschäftsjahr 2025.Das durchschnittliche Kursziel der Analysten sei nach dem beeindruckenden Quartalsergebnis des Chip-Herstellers in der letzten Woche auf 644 Dollar gestiegen und habe nun den größten Abstand zum Aktienkurs seit Januar. Dies impliziere einen Gewinn von 32 Prozent zusätzlich zu den bereits in diesem Jahr erzielten 234 Prozent."Der Aktionär" bleibt bullish, so Michael Diertl. (Analyse vom 31.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: