Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

142,42 EUR +1,79% (09.09.2022, 16:34)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

143,12 USD +2,29% (09.09.2022, 16:19)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (09.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Newsflow beim Halbleiterkonzern NVIDIA werde nach den US-Exportbeschränkungen für Chips wieder besser. Nachdem die Regierung ein 50-Milliarden schweres Paket geschnürt habe, präsentiere NIVIDA zudem eine neue GPU. Auch Analysten würden sich optimistisch zeigen. Das seien die Details.NVIDIA habe wohl am Donnerstag neue Versionen seiner Grafikkarten angekündigt. Auf Twitter habe das Unternehmen auf "Project Beyond" aufmerksam gemacht. Wahrscheinlich beziehe sich dies auf ein Update der GeForce RTX 40-GPU, die vermutlich Teil der Lovelace-Reihe seien.Zusätzlich sei Stifel-Analyst Ruben Roy am Donnerstag ins Coverage für die NVIDIA-Aktie eingestiegen. Der Analyst habe gesagt, dass der "abrupte" Rückgang der Gaming-Einnahmen zwar bis zum Ende des Geschäftsjahres ein Problem darstellen dürfte, dass aber die Chance bestehe, dass sich das nächste Quartal "als Tiefpunkt erweisen könnte", da NVIDIA seine tatsächliche Nachfrage nach der erwarteten Lovelace-Einführung deutlich unterschätze.Dennoch bleibe Roy vorsichtig. Zwar sei er "optimistisch in Bezug auf die längerfristigen Möglichkeiten des Unternehmens in seinem Zielmarkt. Aber die fehlende Transparenz in Bezug auf den Zeitpunkt und das Ausmaß der Umsatzbeschleunigung, insbesondere in Bezug auf das Gaming-Segment, wird unserer Ansicht nach den Kursanstieg begrenzen", so Roy und habe sein Kursziel für die NVIDIA-Aktie bei 165 Dollar festgelegt.Konservative Anleger sollen jedoch erstmal abwarten, ob die Stabilisierung nachhaltig ist und eine Trendwende glückt, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte