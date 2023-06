NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

414,45 USD +0,80% (29.06.2023, 15:38)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (29.06.2023/ac/a/n)

Charlotte (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA).Laut den Analysten sei NVIDIA KI-Lizenzanforderung unwillkommen, aber wahrscheinlich handhabbar. Man stelle fest, dass Medienberichte darauf hindeuten würden, dass das US-Handelsministerium zusätzliche Lizenzanforderungen für die Lieferung von NVIDIAs A800- und H800-Datacenter-KI-Chips nach China auferlegen könnte, und vergleiche die Situation mit der vom letzten September, als die USA die Beschränkungen für den Verkauf von NVIDIAs A100- und H100-AI-Chips erhöht hätten. NVIDIA hat sich zu den Medienberichten nicht geäußert, aber BofA geht davon aus, dass die Auswirkungen auf die Verkäufe ähnlich groß oder größer sein werden als beim letzten Mal, d. h. etwa 7% der Gesamtverkäufe und 10% der Verkäufe an Rechenzentren, vorausgesetzt, es gibt keine Abhilfe.Die Analysten würden auch anmerken, dass die NVIDIA-Aktie beim letzten Mal in den darauffolgenden Handelstagen um etwa 10 bis 11% nachgegeben habe, obwohl sie die Verluste mehr als habe wettmachen können, als das Unternehmen 10 Wochen später die Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt habe. Die Nachricht über die Restriktionen in China führe zu Unsicherheiten und beeinträchtige die kurzfristige Dynamik der Aktie, aber die Analysten würden glauben, dass die Stärke der US-Hyperscale-Kunden jede zusätzliche Produktverfügbarkeit auffangen könnte, so dass die Situation wahrscheinlich beherrschbar sei.Die Analysten von BofA Securities bewerten die NVIDIA-Aktie mit "buy" und einem Kursziel von 500 USD. (Analyse vom 28.06.2023)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:378,90 EUR +0,53% (29.06.2023, 15:52)