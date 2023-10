Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

442,50 EUR +0,33% (12.10.2023, 08:39)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

468,06 USD +2,20% (11.10.2023)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (12.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - NVIDIA: Neues Oktober-Top - ChartanalyseDie NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist gestern auf ein neues Oktober-Top gestiegen und hat unter dem Strich 2,2% auf 468,06 USD gewonnen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Aktie des Grafikkartenherstellers NVIDIA sei im September in eine Korrektur übergegangen und im Tief bis auf 409,80 USD zurückgefallen. Dort hätten sich die Notierungen an der mittelfristigen 100-Tage-Linie stabilisieren und in eine Erholung übergehen können. Mit dem Start in den Oktober sei schließlich auch der Sprung zurück über das Juni-Top gelungen, wobei die Kurse - nachdem die Dezember-Eindämmungslinie zuletzt bremsend gewirkt habe - gestern bei 468,59 USD ein neues Oktober-Hoch erreicht hätten.Ausblick: Die NVIDIA-Aktie habe die Erholung gestern fortgesetzt und sei auf den höchsten Stand seit mehr als einem Monat gestiegen.Das Long-Szenario: Oberhalb des gestrigen Tageshochs bei 468,59 USD könnte es nun bei 470,61 USD zu einer vollständigen Schließung der Kurslücke vom 7. September kommen. Würden sich die Papiere nach einem Gap-Close weiter nach oben orientieren, müsste anschließend auf das Juli-Hoch bei 480,88 USD geachtet werden. Erst wenn dort per Tagesschluss der Break gelinge, wären die Gefahren einer möglichen Schulter-Kopf-Schulter-Formation vom Tisch und die Notierungen hätten Platz bis zur runden 500er Marke oder dem Allzeithoch bei 502,66 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: