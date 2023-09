Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (08.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Highflyer-Aktie stehe im Rampenlicht. Nun würden Twitter-Vorwürfe für Irritationen sorgen, zu denen sich nun ein Analyst äußere. Auffällig aber nachvollziehbar sei die Nähe zu jungen Firmen.Einen Teil der Gewinne mitnehmen, wenn der Hype am größten sei, halte NVIDIA-Chef Huang für eine gute Idee und habe für 42 Mio. USD verkauft. Seit dem Jahr 2015 sei die Aktie des KI-Giganten über 8.000% gestiegen.Tatsächlich gebe es Anzeichen für eine Übertreibung und teils sehr aggressiv wachsende Kunden. Das Start-up CoreWeave habe etwa auf Kredit GPUs für 2,3 Mrd. USD gekauft (Gesamtumsatz im Q2 von NVIDIA: 10 Mrd. USD), während NVIDIA mit 100 Mio. USD bei CoreWeave selbst eingestiegen sei. Der US-Chipkonzern sei nun im Netz sogar in die Nähe zu Wirecard gerückt worden, was allerdings jeder Grundlage entbehre.Bernstein-Analyst Stacy Rasgon weise solche "Verschwörungstheorien" zurück. Auch die geringe Erhöhung der Kosten trotz Umsatzverdopplung sei durch Einmaleffekte zu erklären und nachzuvollziehen. Bereinigt seien die Kosten von NVIDIA im Quartal um 70% gestiegen. Der Deal mit CoreWeave habe daher keinen faden Beigeschmack.Die Nachfrage im Markt nach KI-GPUs sei echt und nachhaltig, wie dem AKTIONÄR HSR mehrere Quellen bestätigt hätten. Zudem würden Start-up-Deals zur DNA von NVIDIA gehören. So tickere etwa gerade über Bloomberg, dass NVIDIA an das Milliarden-Dollar-Start-up Imbue 10.000 GPUs verkauft habe und sich nun beteilige.Zudem neu: Mit Reliance Industries treibe man auch in Indien den Aufbau von großen KI-Sprachmodellen voran. NVIDIA liefere für einen neuen Supercomputer den NVIDIA-GH200-Grace-Hopper-Superchip. Hier würden nicht nur GPUs für die nötige Superpower sorgen, sondern teils auch CPUs.Teilgewinnmitnahmen seien nach hohen Gewinnen immer sinnvoll, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: