Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (04.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA habe in Vorbereitung auf die am Donnerstag startende Elektronikmesse CES neue Produkte und Partnerschaften vorgestellt - und insbesondere die Ankündigungen im Automotive-Bereich würden hellhörig machen. Denn NVIDIA wolle nicht nur gemeinsam mit Foxconn die Produktion skalieren, sondern auch ihre Streaming-Technologie in Fahrzeugen etablieren.Zunächst habe der Chip-Hersteller eine Zusammenarbeit mit Foxconn angekündigt, die mit der Herstellung von Elektrofahrzeugen auf der Grundlage der "Nvidia Drive Hyperion"-Plattform beginnen würden. Die Plattform bestehe aus einer Sensorsuite mit Kamera, Radar, Ultraschall und Lidar sowie einem Software-Stack für das Autonome Fahren. Der Apple-Zulieferer selbst habe jüngst seine Beteiligung am EV-Hersteller Lordstown Motors erhöht und im Oktober zwei weitere EV-Prototypen vorgestellt."Die Entscheidung von Foxconn, die Hyperion-Plattform auch für seine Elektroautos zu verwenden, wird dazu beitragen, den Weg zur Produktion zu beschleunigen", so Rishi Dhall, Vice President of Automotive bei NVIDIA. Man hoffe also auf nicht weniger als die Skalierung der Serienfertigung der Automotive-Plattform.Das Unternehmen habe außerdem angekündigt, dass der Cloud-Gaming-Dienst GeForce Now bald auch in Fahrzeugen verfügbar sein werde. Denn Hyundai, BYD und Polestar würden daran arbeiten, Spiele-Streaming in ihre Haupt-Infotainment-Einheiten zu integrieren.Autonome Autos würden sich sicherer durch Stadt und Land bewegen als von Menschen gelenkte Fahrzeuge. Da seien sich quasi alle Experten einig. Doch wann sie endlich marktreif seien, stehe noch in den Sternen. Im vergangenen Jahr habe das Aus für das Start-up Argo AI die Branche schockiert: Volkswagen und Ford hätten die Finanzierung gestoppt und 4,5 Milliarden Dollar abgeschrieben. Doch auf der CES werde deutlich, dass die Branche sich nicht von der Vision automatisierter und autonomer Autos verabschiedet habe.Für langfristig orientierte Anleger seien die Ankündigungen im Automotive-Bereich hochspannend und das NVIDIA-Management rechne hier künftig mit einem Umsatzpotenzial von acht Milliarden Dollar. Die aktuellen Nachfrageprobleme im Grafikkartengeschäft sowie das große Fragezeichen rund um das Wachstum in der Cloud könnten diese News jedoch nicht übertünchen. Die NVIDIA-Aktie sei gestern rund zwei Prozent gefallen. (Analyse vom 04.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: