Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vergangene Woche sei es bei der Dreamforce-Konferenz von Salesforce bereits um KI-Neuheiten und weitere Investitionen in den wichtigen Zukunftsbereich gegangen. In dieser Woche stünden mit der Oracle CloudWorld, einem Firmenevent von Microsoft und dem Amazon "Devices & Services Event" gleich drei weitere wichtige Termine rund um das Thema KI an.Salesforce habe vergangene Woche auf der Hausmesse Dreamforce mit Einstein Copilot und Einstein Copilot Studio die nächste Generation ihrer KI-Technologien vorgestellt. Aber auch die Vorstellung der "Einstein 1 Plattform", welche die Daten unterschiedlicher Dienste wie Slack, Microsoft 365 oder der hauseigenen Data-Cloud integriere und als Basis für eine sichere Entwicklungsumgebung für KI-Anwendungen dienen solle, habe aufhorchen lassen.Seit gestern finde nun die viertägige CloudWorld von Oracle statt. Die Veranstaltung werde sich insbesondere mit dem Thema KI auf der Oracle Cloud sowie der Oracle Autonomous Database befassen. Am Donnerstag wolle der US-Konzern zudem ein Analysten-Meeting abhalten.Am Mittwoch habe Microsoft dann zu einem Special-Event eingeladen. Hier könnten zum einen neue Surface-Notebooks vorgestellt werden. Das nächste große Windows-Update könnte ebenfalls Thema sein. Die möglicherweise spannendsten Themen bei diesem Special Event sollten aber neue KI-Funktionen für das Surface-Book oder Windows sein.Ebenfalls am Mittwoch dürfte Amazon einige Neuigkeiten rund um seine smarten Lautsprecher namens Echo, den E-Book-Reader Kindle oder den FireTV-Stick vorstellen. Für wirkliche Schlagzeilen dürfte aber die Ankündigung einer generativen KI für den Sprachassistenten Alexa sorgen. Sicher sei eine Vorstellung zwar nicht, dass Amazon aufgrund des riesigen Potenzials im Haushaltsbereich aber Interesse an einer generativen KI habe, sei bekannt.Anleger sollten bei der NVIDIA-Aktie die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann. Rückenwind bei der Kursentwicklung könnten natürlich auch die Aktien von Oracle, Microsoft und Amazon erhalten. Die Papiere der drei großen Tech-Player befinden sich ebenfalls auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". (Analyse vom 19.09.2023)