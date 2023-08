Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

431,05 EUR +1,23% (28.08.2023, 09:15)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

460,18 USD -2,43% (25.08.2023, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (28.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Auch wenn die NVIDIA-Aktie ihre jüngsten Höchststände jenseits der 500-Dollar-Marke vorerst nicht habe halten können, sei das Papier im Wochenvergleich dennoch eines der stärksten im NASDAQ 100. NVIDIA rangiere hier mit einem Plus von gut sechs Prozent auf Platz 6. Top-Performer mit einem Plus von mehr als zehn Prozent seien Tesla, Moderna und Palo Alto Networks gewesen.Mit den Quartalszahlen und dem Ausblick am Mittwochabend nach US-Börsenschluss habe NVIDIA die hohen Erwartungen regelrecht pulverisiert. Die meisten Analysten seien voll des Lobes für den Chip-Spezialisten. Die Aktie sei daraufhin am Donnerstag zunächst bei 502,66 Dollar auf ein neues Rekordhoch geklettert. Am Freitag sei der Titel letztendlich bei 460,18 Dollar aus dem Handel gegangen.Das Unternehmen profitiere seit geraumer Zeit stark vom Boom bei Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI). NVIDIAs Chef und Mitgründer Jensen Huang sehe eine neue Computer-Ära angebrochen. Analyst Vivek Arya von der Bank of America habe hervorgestellt, dass der beschleunigte Computing-Ansatz von NVIDIA von großen Cloud- und Unternehmenskunden in großem Umfang angenommen werde, um die Infrastruktur von Rechenzentren zu transformieren, ähnlich wie der Wechsel von IBM-Großrechnern zu Minicomputern vor vielen Jahrzehnten. Dabei mache es NVIDIAs "ganzheitlicher Ansatz" den Konkurrenten zudem extrem schwer, aufzuholen.Nach der starken Entwicklung in den vergangenen Monaten seien Gewinnmitnahmen nun keineswegs ungewöhnlich. Die nächste erste wichtige Unterstützung warte knapp unterhalb des aktuellen Kurses in Form der 38-Tage-Linie. Zudem stelle die 400-Dollar-Marke einen wichtigen Support dar. Knapp darunter verlaufe auch die 90-Tage-Linie.Anleger sollten sich daher nicht aus der Ruhe bringen lassen und bei der NVIDIA-Aktie dabei bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link