Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (05.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA).NVIDIA werde über die nächsten zwei Jahre voraussichtlich 100 Milliarden Dollar an freiem Cashflow generieren, was dem Unternehmen laut den Analysten der Bank of America eine neue Chance biete. In einer Mitteilung am Freitag hätten die Experten ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 700 Dollar pro Aktie bestätigt.Die Experten der US-Bank hätten NVIDIA auch als ihre bevorzugte Wahl im Sektor beibehalten. Sie würden glauben, dass die Dominanz des Unternehmens im Bereich der generativen Künstlichen Intelligenz einen maßgeblichen Anteil daran haben werde, in den nächsten zwei Jahren einen freien Cashflow von rund 100 Milliarden Dollar zu generieren."Von den ungefähr 100 Milliarden Dollar an freiem Cashflow schätzen wir, dass nur 30 bis 35 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe (zur Kompensation von Eigenkapitalverwässerung) eingesetzt werden könnten, was einen bedeutenden Spielraum von 65 bis 70 Milliarden Dollar für neue organische und anorganische Wachstumsinitiativen lässt", so die Analysten."Die vergleichsweise niedrigen Multiples von NVIDIA - das 2024er KGV liege derzeit bei 24, das 2025er KGV bei 20 - sind teilweise auf Unsicherheiten hinsichtlich der Wachstumsaussichten für 2025 zurückzuführen und teilweise auf ein sehr hardwareabhängiges Geschäft im Gegensatz zu anderen großen Software-/Internet-Firmen, die wiederkehrende Umsatzprofile haben", hätten sie hinzugefügt."Der Aktionär" behält NVIDIA deshalb auf seiner Empfehlungsliste mit einem Kursziel von 700 Euro, so Michael Diertl. (Analyse vom 05.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: