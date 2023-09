Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (05.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA-Chef Jensen Huang habe sich am Montagabend mit dem Premierminister einer aufstrebenden Technologie-Nation getroffen. Anschließend habe der Spitzenpolitiker verlauten lassen: "Ich hatte ein ausgezeichnetes Treffen mit Herrn Jensen Huang". Doch damit nicht genug: Der Austausch habe auch im Zeichen des bevorstehenden G20-Treffens gestanden. Für die NVIDIA-Aktie gehe es indes vorbörslich leicht abwärts.Konkret habe kein Geringerer als der indische Premierminister Narendra Modi den NVIDIA-Boss empfangen. "Wir haben ausführlich über das große Potenzial gesprochen, das Indien in der Welt der KI bietet", habe Modi im Anschluss in einem Social-Media-Post mitgeteilt.Und Indien sei nicht nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten lukrativ - der Umsatz des indische IT-Markts solle laut einer Studie von MeitY und NASSCOM im Jahr 2023 um rund acht Prozent auf 245 Milliarden Dollar steigen. In der Hauptstadt Neu-Dehli finde auch der nächste G20-Gipfel statt.Hier könnte NVIDIA unter Umständen neue Kontakte knüpfen und mittelfristig neue Aufträge an Land ziehen. Beispielsweise arbeite der Chip-Konzern bereits eng mit der Raumfahrtbehörde Indian Space Research Organisation zusammen, der kürzlich die erste erfolgreiche Landung auf der Südseite des Mondes gelungen sei. Überdies betreibe NVIDIA im Land vier Entwicklungszentren und beschäftige dort 3.800 Arbeitnehmer.Zusätzliche Aufträge aus Indien könnten die NVIDIA-Rally zusätzlich befeuern. Die Aktie bleibe weiterhin einer der Hauptprofiteure des KI-Hypes."Der Aktionär" bleibt bullish, so Jan Paul Fóri. Das Kursziel laute 580,00 Euro. (Analyse vom 05.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte