Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Kurz vor den Zahlen des KI-Marktführers NVIDIA steige die Nervosität der Analysten. Zwei davon würden besonders für Schlagzeilen sorgen.Nach der extrem erfreulichen Rally der NVIDIA-Aktie seien selbst die ängstlichsten Analysten aufgewacht. Von 59 Analysten würden mittlerweile 52 "kaufen" sagen. Das sei nicht immer so gewesen. Die kurioseste Wende habe HSBC-Analyst Frank Lee hingelegt.Noch Anfang 2023 habe er bei einem Kursziel von 136 Dollar aufgrund der vermeintlich hohen Bewertung zu "verkaufen" geraten. Mittlerweile habe er sich nicht nur in die Bullen eingereiht, sondern nun ein besonders hohes Kursziel von 780 Dollar (Konsens 520 Dollar) veröffentlicht.Auch Wedbush-Analyst Daniel Ives wolle auf dem Höhepunkt der KI-Party nicht fehlen und falle mit markigen Begriffen auf. NVIDIA-CEO Huang sei der "Godfather of AI". Ives erwarte einen bullischen Ausblick, der Benzin für den Motor der aktuellen Tech-Rally sei. Die Nachfrage seitens Unternehmen nach KI-Systemen gehe durch die Decke ("Skyrocking"), weswegen der Bull-Case bis 2024 intakt sei.Ein KI-Entwickler habe dem "Aktionär" unlängst gesagt, dass gerüchteweise China-Giganten die Lager von NVIDIA leer kaufen würden. Einem neuen Bericht zufolge hätten aus Angst vor US-Exportbeschränkungen chinesische Kunden für fünf Milliarden Dollar KI-Chips bestellt.NVIDIA-Chef Ludwig von Reiche habe im Mai erklärt: "Generative KI bietet leistungsstarke Funktionen für Sprachen, Bilder, Videos - aber auch für Proteine, Chemikalien und Wetterprognosen. Die Zahl der Branchen, die von Künstlicher Intelligenz profitieren können, ist dramatisch gestiegen."Im Jahr 2015 bei Erstempfehlung von NVIDIA im Börsenbrief "Aktionär" HSR habe der NVIDIA-Hot-Stock bei 5,24 Euro gestanden. Heute notiere die Aktie bei 414 Euro. Seit Dezember habe sich die KI-Aktie im Depot 2030 erneut mehr als verdoppelt. (Analyse vom 22.08.2023)