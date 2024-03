Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Auf der Entwicklerkonferenz GTC habe es einige Überraschungen gegeben. Roboter mit NVIDIA-Gehirn, Quanten-Cloud-Produkte und eine neue KI-Softwareplattform hätten die Gäste begeistert. Besonders wichtig: Elon Musk und Sam Altman wollten mehr.Sam Altman von OpenAI/Microsoft bleibe NVIDIA wegen der "massiven Performance-Sprünge" des neuen KI-Systems Blackwell treu. In einem neuen Interview mit Lex Fridman habe er sinngemäß gesagt: Anders als bei normalen Chips für PCs werde der KI-Markt nicht absehbar gesättigt sein. Die künftige Nachfrage sei "gewaltig". Quasi alle KI-Chip-Power, die es gebe, würden in KI-Mail-Assistenten oder die Erfindung von Medikamenten gehen. Konkret: "Die Welt sollte stark in mehr Rechenpower investieren." KI-Rechenleistung sei eine Art Rohstoff und Intelligenz der Zukunft.Genau das biete Marktführer NVIDIA: Gegenüber dem Vorgänger A100 liefere der Blackwell-Superchip GB200 eine 2,5-fache KI-Trainingsleistung und sogar eine um den Faktor 5 bessere Performance bei der Inference. Selbst Elon Musk habe sich im Rahmen des Events mit den Worten zitieren lassen: "Es gibt aktuell nichts besseres für die Künstliche Intelligenz als NVIDIA-Hardware."Zeit für NVIDIA, sich zurückzulehnen und die nächsten zwei, drei Jahre Geld einzusammeln? Nicht mit CEO Huang, die harten Rückschläge der ersten Jahre würden ihn bis jetzt um und antreiben. Das nächste Großprojekt: Der KI-Hardware-Marktführer wolle zur KI-Foundry werden und KI-Modelle von der Stange über eine Plattform an große Konzerne vertreiben.NVIDIA starte nun einen Cloud-Service, der Forschern helfe, neue Quantencomputer zu testen und zu entwickeln. Bereits jetzt würden drei Viertel der Quanten-Startups Rechner von NVIDIA nutzen, um die fragilen Quantencomputer zu beherrschen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Das Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link