Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

436,70 EUR +0,03% (25.08.2023, 14:12)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

471,63 USD +0,10% (24.08.2023, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (25.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Zahlen von NVIDIA seien sehr stark gewesen, im Verlauf des Handelstags habe der Chipriese seine Gewinne jedoch wieder abgegeben. Ein Bereich der Bilanz sei bislang aber noch weniger beachtet worden, in dem NVIDIA gepatzt habe. CEO Jensen Huang habe ihn noch im vergangenen Jahr als das nächste Eine-Milliarde-Dollar-Business bezeichnet. Um dieses Ziel zu erreichen, müsse sich auch der Marktführer reinhängen.China sei inzwischen der größte Automarkt der Welt und gerade im Bereich E-Mobilität taktangebend. Eine gute Positionierung im Reich der Mitte sei auch für NVIDIA elementar. Auch wenn der Konzern selbst keine Fahrzeuge baue, liefere er doch Chips für die Fahrassistenz. Und diese Sparte habe im Gegensatz zu den restlichen Geschäftsfeldern im vergangenen Quartal gelitten.Der KI-Player habe seinen Umsatz in der Sparte innerhalb der letzten zwei Jahre mehr als verdoppelt. Im Juli-Quartal habe NVIDIA allerdings mit seinen Chips für Fahrzeuge lediglich 253 Mio. Dollar erlöst. Dies entspreche einem Einbruch von 15 Prozent zum Vorquartal und damit dem ersten Rückgang seit über einem Jahr. Die Erwartungen des Marktes hätten bei 309 Mio. Dollar gelegen.Finanzchefin Colette Kress habe primär die zurückgegangene Nachfrage in China verantwortlich gemacht, die sich auch bei den chinesischen Autobauern Nio, Xpeng und BYD bemerkbar mache. Was Hoffnung mache: China habe bereits ein Konjunkturprogramm eingeleitet, um die Wirtschaft zu stärken.Anleger bleiben daher dabei und lassen ihre Gewinne von mittlerweile über 230 Prozent laufen, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link