Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (09.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Gerüchteküche brodele wieder. Denn laut einem Bericht von The Information wolle Microsoft bereits im November seinen ersten eigenen KI-Chip präsentieren. Hier sollten auch NVIDIA-Anleger genauer hinhören, da die Neuentwicklung durchaus die langfristigen Wachstumschancen des GPU-Spezialisten schmälern könnte.Google nutze auf seiner Cloud-Plattform den TPU-Chip, Amazon habe mit Inferentia und Trainium gleich zwei eigens entwickelte Beschleuniger im AWS-Angebot und jetzt wolle auch Microsoft mit einem eigenen KI-Chip mitmischen. Die Sorge der Anleger, dass NVIDIA langfristig Marktanteile einbüßen könnte, komme also nicht von ungefähr.Laut dem Bericht von The Information solle mit Microsoft ein weiterer NVIDIA-Großkunde einen eigenen KI-Beschleuniger unter dem Codenamen "Athena" entwickelt haben. Die Entwicklung habe bereits 2019 begonnen und ziele darauf ab, die Kosten zu senken, so der Bericht. Schon am 14. November könnte laut The Information auf der "Microsoft Ignite"-Konferenz die Bombe platzen.Details zur Leistung seien noch nicht bekannt, aber Microsoft hoffe, dass Athena mit den heiß nachgefragten H100-Beschleunigern von NVIDIA mithalten könne, so der Bericht. Der Software-Gigant würde sich damit auch von den aktuellen Angebotsengpässen bei den KI-Chips befreien. Kostenvorteile und Verfügbarkeit könnten aber nicht nur für Azure von Vorteil sein - auch die Microsoft-Beteiligung OpenAI könnte die "Athena"-Chips in Betracht ziehen.Stand heute seien die Eigenentwicklungen für den First-Mover NVIDIA kein Problem. Jahrzehnte an Produktinnovation, während andere noch im Dornröschenschlaf verweilt hätten, würden sich insbesondere im Rahmen der Software-Entwicklung und Aufbau der Bibliotheken nicht so schnell aufholen lassen.Anleger bleiben bei NVIDIA dabei und lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: