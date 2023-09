unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (06.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Manche Investoren hätten in der letzten Zeit sehr schnell sehr viel Geld verdient. Dabei drohe die Gefahr, dass vergessen werde, was eine Blase überhaupt sei. Dank NVIDIA würden die Anleger es bald herausfinden. So laute zumindest die Meinung von Rob Arnott, Gründer der US-Investmentgesellschaft Research Affiliates. Grund zur Sorge?Arnott sei bekannt für seine Warnungen vor den Gefahren aufgeblähter Megacaps. Laut ihm sei NVIDIA "ein Lehrbuchbeispiel für eine große Markttäuschung". Der KI-Player befinde sich, nicht zuletzt wegen der hohen Bewertung, in einer Blase, die bald zu platzen drohe. Ein Absturz von NVIDIA würde nach Arnott den gesamten Markt zu Fall bringen.Viele würden aktuell NVIDIA-Aktien in der Annahme kaufen, dass die Unternehmensgröße von 1,2 Bio. USD ein "sicheres Spiel" sei. Aber es sei nicht "zu groß, um zu scheitern", sondern "zu groß, um erfolgreich zu sein", so der Analyst.Kollege Steve Chiavarone, Senior-Portfoliomanager bei Federated Hermes, sei anderer Ansicht. "Man möchte sich nicht in eine Situation begeben, in der man gegen die fortgesetzte US-Innovation und die Auswirkungen auf die Wirtschaft setzt", so der Experte für Marktanalyse. "Diese Unternehmen haben mehr Geld als Gott. Also gibt es eine Widerstandsfähigkeit, es gibt Bilanzen, die ganz anders sind als je zuvor."Aus Sicht des "Aktionärs" bestehe kein Grund zur Panik. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und ihre Gewinne laufen lassen, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU