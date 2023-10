Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

380,65 EUR -1,49% (31.10.2023, 16:33)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

401,90 USD -2,36% (31.10.2023, 16:19)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (31.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die neuen US-Exportbeschränkungen könnten den KI-Giganten dazu zwingen, Bestellungen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar für seine fortschrittlichen Chips nach China im nächsten Jahr zu stornieren. Seitdem die Regierung die Beschränkungen angekündigt habe, stehe die NVIDIA-Aktie unter Druck.Der US-Konzern habe bereits Lieferungen seiner fortschrittlichen KI-Chips nach China für dieses Jahr abgeschlossen und versucht, einige Bestellungen für 2024 vorzuziehen, bevor die neuen Regeln Mitte November in Kraft treten sollten. Die US-Regierung habe NVIDA letzte Woche in einem Schreiben allerdings mitgeteilt, dass die neuen Exportbeschränkungen für den Verkauf von Hochleistungs-Chips an Länder einschließlich China sofort wirksam seien.Chinas größte KI- und Cloud-Computing-Unternehmen, darunter Alibaba, ByteDance (Eigentümer von TikTok) und BAIDU, hätten große Bestellungen für die Lieferung im nächsten Jahr aufgegeben. Das Volumen für 2024 habe sogar die Marke von 5 Mrd. USD überstiegen. Ein Sprecher von NVIDIA habe gesagt, das Unternehmen arbeite daran, seine fortschrittlichen KI-Computersysteme, die von den Regeln betroffen seien, Kunden in den USA und anderswo zuzuweisen, und verfolge zusätzliche Lieferquellen. Die neuen Exportbeschränkungen hätten aus kurzfristiger Sicht keine wesentlichen Auswirkungen.Das scheine der Markt derzeit aber anders zu sehen. Denn am Dienstag sei die NVIDIA-Aktie erstmals seit Juni wieder unter die 400-USD-Marke gerutscht und notiere mittlerweile schon rund 20% unter ihrem Allzeithoch.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link