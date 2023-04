Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (17.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Seit Oktober seien viele Halbleiteraktien kräftig nach oben geklettert. Der Philadelphia Semiconductor Index, der als wichtiger Benchmark die 30 größten US-Halbleiterfirmen umfasse, habe ausgehend von seinem Oktober-Tief satte 47 Prozent zugelegt. Langsam würden jedoch die Alarmglocken schrillen.Denn anders als im Corona-Jahr 2021 befinde sich die Chip-Branche heute in einer komplett anderen Situation, da es bei vielen Produkten im Gegensatz aktuell keinen Engpass, sondern vielmehr ein Überangebot bei schwacher Nachfrage gebe. Das betreffe beispielsweise Speicherchips oder CPUs, deren Preise infolge der vollen Lager fallen würden.Viele Chip-Fertiger hätten daher ihre Investitionen in neue Anlagen zurückgefahren oder ihr Produktionsniveau verringert, um das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage wiederherzustellen. Und die Lage bleibe angespannt: Zuletzt sei beispielsweise vermeldet worden, dass im ersten Quartal 2023 ein Drittel weniger PCs verkauft worden seien als im Vorjahresquartal. Analysten würden aufgrund der angespannten Marktsituation daher im laufenden Jahr bei US-Halbleiterunternehmen mit einem Einbruch der Gewinne je Aktie um 25 Prozent rechnen.Gleichzeitig werde Chip-Aktien am Markt aber weiterhin eine hohe Bewertung zugestanden. Der Philadelphia Semiconductor Index weise mittlerweile ein 23er KGV von 21 auf - nicht weit vom Bewertungshoch im Corona-Jahr 2021, als der Index mit einem KGV von 24 bewertet worden sei.Nach dem starken Kursverlauf der vergangenen Monate könnte den Halbleiterfirmen also nun eine harte Berichtssaison bevorstehen. Und sicher, ein 23er KGV von 59 für die NVIDIA-Aktie scheine auf den ersten Blick zu hoch. Doch "Der Aktionär" und viele andere Investoren würden dennoch gute Gründe finden, für den Grafikkartenspezialisten weiterhin bullish zu sein. Zudem müsse daran erinnert werden, dass die NVIDIA-Aktie auch schon zu deutlich höheren KGVs gehandelt worden sei. (Analyse vom 17.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: