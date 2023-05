NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Mammut-Aufgabe für Forscher: Colossal Biosciences wolle innerhalb von fünf Jahren das vor 10.000 Jahren ausgestorbene Mammut wieder zum Leben erwecken. Möglich mache dies auch neue Computer-Power von NVIDIA. So solle die Software NVIDIA Parabricks helfen, das Genom zu entschlüsseln. Parabricks setze dabei auf NVIDIA-GPUs, was die Analyse zwölfmal schneller und zu einem Viertel der Kosten ermöglichen solle.Auch im Finanzbereich, der Industrie und bei Behörden halte die Künstliche Intelligenz Einzug. Aber wie schnell würden die Umsätze und Gewinne des KI-Marktführers wirklich steigen? Das Event der Woche sei die morgige Bekanntgabe der Zahlen des US-Konzerns. Morgan Stanley schreibe, dass mit hohen KI-Investitionen zu rechnen sei. Doch es müsse erst Infrastruktur aufgebaut werden, weswegen in den jüngsten Zahlen nicht automatisch schon viel vom KI-Durchbruch zu sehen sein müsse. Einen kurzfristigen Sell-Off würden die Analysten daher nicht ausschließen, seien allerdings überzeugt, dass NVIDIA im Jahresverlauf operative Dynamik beim Thema KI zeigen könne.Bevor wir das Unternehmen bei fünf Euro vorstellten, Bereits im Jahr 2015 habe ein NVIDIA-Sprecher das hohe Interesse an den GPUs bestätigt. NVIDIA-Deutschland-Chef Ludwig von Reiche habe damals dem "AKTIONÄR Hot Stock Report" gesagt: "Die Nachfrage nach Nvidia KI-Computing hat sich in letzter Zeit enorm beschleunigt, wozu die ChatGPT-Veröffentlichung beigetragen hat. Generative KI bietet leistungsstarke Funktionen auch für Proteine, Chemikalien und Wetterprognosen." (Analyse vom 23.05.2023)