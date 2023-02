Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

221,15 EUR +12,82% (23.02.2023, 18:11)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

233,155 USD +12,34% (23.02.2023, 17:57)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der US-Chipkonzern profitiere vom Boom bei Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Nun solle ein Cloud-Angebot dafür das Geschäft ausbauen. Aufgrund der sehr positiv aufgenommenen, jüngsten Quartalszahlen haussiere die NVIDIA-Aktie heute. Im vergangenen Quartal habe das Unternehmen trotz deutlicher Rückgänge bei Umsatz und Gewinn die Markterwartungen übertroffen.Die NVIDIA-Aktie habe am Donnerstag mit hohem Kursgewinn auf die Quartalszahlen und den Ausblick des Chipkonzerns reagiert. Im frühen Handel sei sie auf den höchsten Stand seit April 2022 gesprungen und habe zuletzt um mehr als 12% auf 233,15 USD zugelegt. Mit einem Zuwachs seit Jahresanfang von 62% führe die NVIDIA-Aktie die Gewinnerliste im NASDAQ 100 zusammen mit dem Papier des Elektroautoherstellers Tesla an. Seit dem Zwischentief im vergangenen Oktober summiere sich das Kursplus mittlerweile auf rund 120%. Trotz der Erholung in den vergangenen Monaten müsste die NVIDIA-Aktie noch mal um knapp die Hälfte zulegen, um wieder auf das Rekordniveau aus dem Herbst 2021 zu klettern."Der Aktionär" habe die NVIDIA-Aktie Ende September 2022 bei 129,54 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem notiere sie mehr als 60% im Plus. "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2023)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: