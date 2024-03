Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Nach der jüngsten Verschnaufpause nehme die Aktie von NVIDIA wieder Kurs auf das Rekordhoch, das sie vor gut zwei Wochen bei 974 Dollar markiert habe, sowie auf die magische 1.000-Dollar-Marke. Rückenwind liefere neben der freundlichen Marktstimmung und den starken Zahlen des Branchenkollegen Micron auch ein weiterer positiver Analystenkommentar.Nach der konzerneigenen Entwicklerkonferenz GTC in dieser Woche sei Matthew Ramsey von der Investmentbank TD Cowen fest davon überzeigt, dass der Chip-Spezialist "in allen Formen des beschleunigten Computings, insbesondere bei der künstlichen Intelligenz (KI)", führend sei. Mit der Einführung der neuen Chip-Generation namens Blackwell als Plattform für künftige KI-Anwendungen habe NVIDIA den Führungsanspruch im "Compute"-Bereich unterstrichen, habe er in seiner Studie geschrieben."Während die angekündigten Spezifikationen und Leistungssteigerungen im Großen und Ganzen den (zugegebenermaßen sehr hohen) Erwartungen der Investoren entsprachen, sehen wir die Bandbreite an Produktinnovationen als sinnbildlich für den Ansatz von NVIDIA: Das Unternehmen entwickelt ein komplettes System, optimiert es für beschleunigtes Computing und KI und zerlegt dieses System dann, um es auf den Markt zu bringen", so Ramsay.In der Folge habe er sein "outperform"-Rating für die NVIDIA-Aktie bestätigt und das Kursziel von 900 auf 1.100 Dollar erhöht. Er reihe sich damit ein in eine ganze Phalanx an Analysten, die den Aktienkurs mittelfristig oberhalb der magischen 1.000-Dollar-Marke sehen würden.Kurse jenseits von 1.000 Dollar dürften also nur noch eine Frage der Zeit sein. Seit der Erstempfehlung des "Aktionär" im September 2022 zu 129,54 Euro summiere sich das Plus aber schon heute auf fast 550 Prozent.Investiere Anleger lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: