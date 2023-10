Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (19.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Foxconn werde NVIDIA-Technologie integrieren, um eine neue Klasse von Rechenzentren zu entwickeln, die eine breite Palette von Anwendungen unterstützen, habe es in einer Pressemitteilung von Dienstag geheißen. Die neue Zusammenarbeit könnte der Aktie nach den negativen Nachrichten seitens der USA wieder etwas Auftrieb verleihen.In einer Gesprächsrunde mit NVIDIA-Gründer und CEO Jensen Huang und Foxconn-Vorsitzendem und CEO Young Liu im Rahmen des Hon Hai Tech Day in Taipeh sei die Zusammenarbeit angekündigt worden. Sie solle mit der Schaffung von KI-Fabriken beginnen - einer GPU-Computing-Infrastruktur, die speziell für die Verarbeitung, Verfeinerung und Umwandlung großer Datenmengen in wertvolle KI-Modelle entwickelt worden sei. Diese Fabriken würden auf NVIDIA-Beschleunigern basieren, einschließlich des neuesten GH200 Grace Hopper Superchips, sowie der AI Enterprise-Software."Am wichtigsten ist, dass NVIDIA und Foxconn diese Fabriken gemeinsam aufbauen. Wir werden der gesamten Branche helfen, schneller in das neue KI-Zeitalter einzutreten", habe der Vorsitzende und CEO von Foxconn, Young Liu, gesagt. "Es hat sich eine neue Art von Fertigung herausgebildet - die Produktion von Intelligenz. Und die Rechenzentren, die diese Intelligenz produzieren, sind KI-Fabriken", habe Huang erklärt. "Foxconn, der weltweit größte Hersteller, verfügt über die Expertise und die Größe, um weltweit KI-Fabriken zu errichten. Wir freuen uns, unsere zehnjährige Partnerschaft mit Foxconn auszubauen, um die AI-Industrielle Revolution zu beschleunigen."Zwar dürfte die NVIDIA-Aktie nach den verschärften Exportkontrollen für Halbleiter seitens der US-Regierung kurzfristig weiter unter Druck stehen. Doch mittel- und langfristig betrachtet habe der US-Chipkonzern mit Foxconn einen starken Partner für aussichtsreiche Projekte an seiner Seite. "Der Aktionär" bleibe auch deshalb vorerst bei seiner Kaufempfehlung, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link