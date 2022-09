Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (21.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die bullishe Wachstumsstory rund um NVIDIA habe zuletzt einige Rückschläge hinnehmen müssen. Doch nicht nur der Zinsdruck, der auf Tech-Titeln laste, und die mittelfristige Nachfrage-Schwäche bei Grafikchips würden der NVIDIA-Aktie zusetzen. Auch der Konkurrent AMD fange an, dem Marktführer Probleme zu machen.Am Dienstag habe NVIDIA auf seiner GTC-Konferenz seine nächste Generation von Gaming-Grafikchips vorgestellt - die neue RTX-4090-Grafikkarte und zwei Versionen der RTX-4080-Karte. Die neuen Produkte sollten bis zu viermal so schnell sein als die Vorgängerversion, aber mit bis zu 1.599 Dollar auch zu einem höheren Preis in den Handel kommen.Äußerst fraglich bleibe, ob die höheren Listenpreise gegenüber der Vorgängergeneration nicht einige Käufer abschrecke. Zum einen, weil nach dem Ethereum-Merge, der eine Absage an das GPU-Mining erteilt habe, auf dem Gebrauchtmarkt eine RTX-3090 bereits für 800 Dollar zu haben sei.Zum anderen, weil AMD bereits am 3. November seine neuen Radeon-7000-Serie vorstellen wolle, die dann direkt gegen die NVIDIA-Karten in den Ring steigen würden. Und in der Regel liefere AMD eine bessere Preis-Leistung. Zudem dürften die neuen AMD-Karten mit einem energiebewussten Design auftrumpfen - bei einer Leistungsaufnahme von bis zu 450 Watt und steigenden Strompreisen ein weiterer Wettbewerbsvorteil."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung zu NVIDIA: Mittelfristig dürfte bei der Aktie nichts zu holen sein. Langfristig investierte Anleger sollten aufgrund der Data-Center-Stärke, des Zukunftsthemas Künstliche Intelligenz und des First-Mover-Vorteils im Metaverse jedoch dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 21.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.