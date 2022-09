Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

140,28 EUR +0,10% (02.09.2022, 14:52)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

139,37 USD +7,67% (01.09.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (02.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Nach den Neuigkeiten rund um die Exportkontrollen von bestimmten GPUs habe die NVIDIA-Aktie gestern knapp 8% eingebüßt. Damit sei das Papier des US-Chipkonzerns auch unter sein bisheriges Jahrestief bei 140,55 USD gerutscht und habe ein technisches Verkaufssignal generiert. Nun habe sich NVIDIA erneut zu diesem Thema geäußert.Laut dem Unternehmen dürften die H100-GPUs, die im Bereich der KI-Anwendungen eingesetzt würden, weiterhin in China entwickelt werden. Die US-Regierung habe dies bereits autorisiert. Diese Nachricht dürfte die Anleger zumindest ein bisschen beruhigen.Am Mittwochabend habe es von Seiten des Unternehmens geheißen, dass die USA eine Genehmigungspflicht für die zukünftigen Exporte von H100- und A100-GPUs nach China (einschließlich Hongkong) verlange, um das Risiko zu verringern, dass die Produkte vom chinesischen Militär verwendet würden. Nun könne NVIDIA die Exportbeschränkungen zumindest teilweise umgehen, indem es die KI-Chips direkt in China produziere.Positiv sei auch, dass die Exportkontrollen nicht die chinesischen Elektroautobauer wie BYD und Co. betreffen würden. Diese würden zwar auch auf die Chips von NVIDIA setzen, würden aber nicht die sanktionierten Produkte nutzen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIABitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link