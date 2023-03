Der Chefredakteur der Börsenmedien AG, Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (27.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Klare Aussage des Technikchefs des KI-Giganten NVIDIA: Die Künstliche Intelligenz werde wichtiger für die Menschheit als die Blockchain eingeschätzt. Doch die Idee "digitales Gold" sei aktuell wie nie.NVIDIA-Chips würden das Schürfen vieler Krypto-Coins ermöglichen - doch für den GPU-Anbieter spiele die Musik mittlerweile längst im Bereich Künstliche Intelligenz. Ohne Supercomputer von NVIDIA wären die aktuellen Durchbrücke bei der KI durch Programme wie ChatGPT und Dall-e nicht möglich.Daher passe die klare Positionierung des NVIDIA-Technikvorstandes Michael Kagan ins Bild. Dem Guardian habe er nun gesagt, dass Kryptowährungen der Gesellschaft noch keine signifikanten Vorteile bringen würden. Da der "Krypto-Stuff" auf schnelle Parallel-Berechnungen optimiert sei und NVIDIA die besten GPUs habe, habe man viele Produkte verkauft - bis der Markt kollabiert sei.Er lobe hingegen die Vorteile der Künstlichen Intelligenz. Insbesondere die für jeden Nutzer leicht zu bedienenden Text-Bots wie ChatGPT würden es für jedermann ermöglichten, sogar kleine Programme zu schreiben. (Analyse vom 27.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Bitcoin.Autor Florian Söllner hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.