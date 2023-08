unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (03.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die NVIDIA-Aktie habe zuletzt mit einem schwachen Gesamtmarkt zurückgesetzt, notiere jedoch weiterhin über dem früheren Allzeithoch bei rund 440 Euro - auch dank des heutigen Aufschlags. Grund dafür dürfte eine optimistische Analystenstimme von Bernstein Research.Die US-Analysten kämen zum positiven Analyseergebnis, dass die KI-Nachfrage nach Halbleitern des US-Tech-Riesen zu einem Boom führen könnte. Allein die Ausgaben für KI-Chips von Microsoft, Meta Platforms, Bytedance und Google würden ausreichen, damit NVIDIA seine Prognosen für das laufende Quartal zu erfüllen. Mittlerweile erwarte Bernstein Research, dass andere große Technologieunternehmen und KI-Start-Ups aggressiv in NVIDIAs KI-Halbleiter investieren würden. Das Analysehaus stufe die NVIDIA-Aktie mit outperform und einem Kursziel von 475 USD - ausgehend vom aktuellen Kursniveau wären das weitere 6% Aufwärtspotenzial.NVIDIA bleibe das Maß aller Dinge beim Thema KI-Hardware. Das hohe Wachstum in diesem Bereich sorge bei der Aktienbewertung langfristig für viel Fantasie. Anleger sollten daher bei der Aktie investiert bleiben und die Gewinne einfach laufen lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU