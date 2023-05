Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

362,00 EUR +27,58% (25.05.2023, 15:29)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

378,84 USD +24,06% (25.05.2023, 15:45)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (25.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Kommentar: Künstliche Intelligenz (KI) sei nicht nur ein Hype, sondern auch und v.a. Realität. Der Computer überhole gerade das menschliche Gehirn - was enorme Chancen eröffne.Ich sei zu verliebt in die künstliche Intelligenz, so ein Kommentar Söllner gegenüber. Doch die Gefühle und der Trend seien echt. Ein ihm bekannter Investor habe gerade im Silicon Valley Gespräche mit KI-Managern geführt und schreibe mit rosaroter Brille: "Anschnallen. Da kommt etwas extrem Disruptives in fast Lichtgeschwindigkeit auf uns zu. Das halbe Valley ist auf Psychedelics." Heute habe ich mit ihm telefoniert.Speerspitze des KI-Trends sei NVIDIA. Wie der NVIDIA-Deutschland-Chef dem "AKTIONÄR Hot Stock Report" jüngst exklusiv gesagt habe, werde die KI etwa für Finanzdienstleistungen wichtiger. Das stimme. Jüngst habe Söllner mich mit einer KI-Firma ausgetauscht, wie uns KI-Modelle helfen könnten, Kursveränderungen in der Tiefe noch besser zu verstehen. Quasi jede Firma denke über Verbesserungen per KI nach, was die Preise für Chips stark anziehen und die Gewinne von NVIDIA explodieren lasse. NVIDIA könnte in Q2 ein EBIT erzielen, das fast doppelt so hoch sei, als von zu vorsichtigen Analysten bisher gedacht!KI-Legende Sepp Hochreiter habe schon zu Jahresbeginn gesagt: "Es wird auf jeden Fall viel mehr Rechenkapazität bestellt werden müssen. Da geht kein Weg dran vorbei." Das habe sich gestern bewahrheitet. NVIDIA-CEO Jensen Huang: "Wir erhöhen unser Angebot (an KI-Produkten) signifikant, um die enorme Nachfrage zu befriedigen." Unternehmen würden darum wetteifern, KI in jedes Produkt, jeden Service und jeden Geschäftsablauf zu integrieren, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: