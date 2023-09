Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

429,95 EUR +1,48% (14.09.2023, 15:10)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

454,85 USD +1,37% (13.09.2023, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (14.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aus Angst davor, den Megatrend der künstlichen Intelligenz (KI) zu verpassen, würden Technologiekonzerne weiterhin massiv in diesen Bereich investieren. Experten seien sich einig, KI benötige Regeln. Zu diesem Zweck habe es ein Treffen der mächtigen Tech-Bosse mit Senatoren in Washington gegeben, hier die Details.Die Crème de la Crème der Technologiebranche unter anderem mit Mark Zuckerberg, Bill Gates und Elon Musk habe sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen, um mit Senatoren beider Parteien über eine nötige Regulierung zur KI zu sprechen.Bei beiden Lagern habe Einigkeit darüber geherrscht, dass alles dafür getan werden müsse, um gefälschte Videos und Fotos sowie jegliche Art der Manipulation im Keim zu ersticken. Insbesondere der Einfluss von KI im Bildungswesen zum Beispiel beim Verfassen von Hausarbeiten dürfte ebenfalls ein Schwerpunkt bei der Unterredung gewesen sein. Laut Medienberichten handele es sich bei dem Treffen um ein Sondierungsgespräch, konkrete Gesetzesvorschläge habe es nicht gegeben."Der Aktionär" habe dies zum Anlass genommen und Anfang März den DER AKTIONÄR künstliche Intelligenz Index begeben. Darin befänden sich 15 Unternehmen, die von diesem Megatrend nachhaltig profitieren sollten. Derzeit höchste Indexgewichtung hat der Chiphersteller NVIDIA, gefolgt von The Trade Desk , so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: