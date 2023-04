Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

245,35 EUR +0,82% (17.04.2023, 16:58)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

266,46 USD -0,42% (17.04.2023, 16:44)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (17.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Einer Umfrage unter KI-Experten zufolge überhole die Künstliche Intelligenz (KI) den Menschen schon ein Jahrzehnt früher als bisher angenommen. Verpasse Europa die Chance?Google-Manager würden schon jetzt warnen: Deep-Fake-Videos seien so gut, dass es für deren Verbreitung Konsequenzen geben müsse. Die Künstliche Intelligenz sei schon "so mächtig", dass die Menschheit den richtigen Umgang mit ihr lernen müsse.Dabei sei ChatGPT wohl nur ein Vorgeschmack auf das gewesen, was ab 2030 losgetreten werde. Als großer Kipppunkt gelte die AGI (artificial general intelligence), der Punkt ab dem Roboter umfassend in quasi allen Disziplinen so gut oder besser "denken" und entscheiden könnten als ein menschliches Gehirn. Eine Umfrage auf dem Prognose-Portal Metaculus zeige, dass nun bereits 2031 statt wie Mitte 2022 das Jahr 2040 als das Jahr des Umbruchs gesehen werde.Laut KI-Unternehmer Carsten Krause bestehe die größte Gefahr daran, die Chancen der neuen Technologie zu verpassen und von anderen Großmächten abhängig zu sein. Er sage dem "AKTIONÄR Hot Stock Report": "Typischerweise ist Europa sehr schnell in Regulierung und Beschränkung. Das hat aber in der KI absolut keine Wirkung auf die weltweite Entwicklung der KI, weil die USA oder China den Sektor dominieren."Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.