Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der KI-Trend sei mächtig und nachhaltig. NVIDIA und Co hätten das Beste wohl noch vor sich. Der Durst nach mehr Rechenpower eröffne nun auch große Chancen für den Durchbruch der Quantencomputer, die 2030 gemeinsam mit GPUs und CPUs arbeiten würden.Schwarz oder weiß, links oder rechts, 1 oder 0? Alles. Roboter der Zukunft würden anders denken, komplexer, diffuser. In Quantencomputern repräsentiere ein Atom ein Quantenbit (Qubit) und anders als bei klassischen Chips könnten nicht entweder 0 oder 1, sondern gleichzeitig (!) deren Zustände dargestellt werden - sowie quasi unendlich viele Zwischen und Grautöne. Der Preis für die gewaltige Freiheit und Power? Unordnung.Aber Nietzsche habe recht gehabt: Es brauchr Chaos, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Problem: Eine Störung und die fragile Quantenoperation zerfalle. Lösung? Zwei Atome würden verschränken, sodass sich Änderungen des einen auf das andere auswirken würden und mehrere Paralleloperationen. Ein Chor vieler "Sänger" überkompensiere einzelne schiefe Töne. Die Musik im Quantensektor spiele ab 2024.Ein IBM-Topmanager habe Söllner bereits gesagt: Vor 2030 würden wichtige Operationen sinnvoll und dem Interviewpartner von "Der Aktionär" Partec gelinge jetzt die Quantenintegration in Supercomputer, um den Durst der Künstlichen Intelligenz nach Power zu stillen. Der neue State of Quantum Report 2024 zeige 40 Mrd. USD von 30 Regierungen, die in den nächsten zehn Jahren in Quantentechnologien investiert würden. Werde die Umsatzexplosion bei den Quanten-Start-ups Realität? Die Chancen würden steigen!Die Zeit sei reif, den ein oder anderen heiß gelaufenen KI-Titel in noch völlig unterschätzte Quantencomputer-Aktien zu tauschen. Hier bestehe die Chance, wieder ganz früh in einen Trend zu investieren. Der deutsche Supercomputerhersteller setze auf NVIDIA-GPUs. Gegenüber dem AKTIONÄR Hot Stock Report habe der Vorstand gesagt: "Wir erwarten einen enormen Schub bis 2030." Das Spannende: Für dem Weltrekord-KI-Rechner Jupiter setztePartec neben NVIDIA auch auf Quantencomputer, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.