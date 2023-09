Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (14.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Künstliche Intelligenz sei kein Projekt von Eliten - jeder könne an der Zukunft teilhaben. Millionen würden sich auf der Plattform Hugging Face treffen, die jetzt auf noch mehr Chip-Leistung per NVIDIA setze.Das Versprechen von NVIDIA-Chef Jensen Huang: Dank Stimmenerkennung und simpler KI-Programmierung könnten künftig nicht nur Programmierer mit dem Computer "reden" und kreative neue Programme erschaffen. In aller Munde sei dabei die weltgrößte KI-Community Hugging Face. Auf dem US-Portal würden etwa Modelle und Datensätze für maschinelles Lernen geteilt.Interesse an einem Programm, um aus Text Bilder oder Videos zu machen? Kein Problem: Auf der Plattform werde jeder fündig und könne seine eigenen Ideen sogar berechnen und trainieren. Amazon.com und Microsoft seien nur zwei von 15.000 Unternehmen, die Hugging Face nutzen würden. Hier seien mittlerweile 250.000 verschiedene KI-Modelle vorhanden.Nun sei eine Partnerschaft zwischen NVIDIA und Hugging Face gemeldet worden, um im "Handumdrehen" Generative KI für große Sprachmodelle Millionen Usern zur Verfügung zu stellen. So werde "per Mausklick" Zugang zur NVIDIA DGX KI-Cloud gewährt. Hugging Face biete darauf aufbauend künftig "Training Cluster as a Service" an.