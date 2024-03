Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

808,80 EUR +0,46% (15.03.2024, 20:42)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

886,82 USD +0,84% (15.03.2024, 20:27)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (15.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die KI-Rally habe zuletzt eine kurze Verschnaufpause eingelegt - sogar die Aktie des Branchenprimus NVIDIA notiere rund zehn Prozent unter ihrem Allzeithoch. Laut der Investmentfirma Fidelity sei nun der richtige Zeitpunkt, um sich von den großen Namen zu distanzieren und in die zweite und dritte Reihe zu schauen."Anstatt sich auf sogenannte heiße KI-Aktien zu konzentrieren - denn Namen, die heute groß sind, können nicht die Gewinner von morgen sein - sollten Anleger die vielen indirekten Nutznießer oder diversifizierten Unternehmen in Betracht ziehen, bei denen die Vorteile von KI für Investoren möglicherweise nicht sofort offensichtlich sind", habe Fidelity in seinem jüngsten Bericht erklärt.Das Unternehmen habe sogar die Ähnlichkeiten zwischen dem aktuellen KI-Hype und dem Neuen Markt vor dem Platzen der Dotcom-Blase hervorgehoben: "Internet-Aktien waren damals die "heißen Aktien" und obwohl es einige erfolgreiche Unternehmen gab, sind viele gescheitert. Unserer Meinung nach wird KI einen ähnlichen Trend verfolgen", hätten die Fidelity-Analysten gesagt.Deshalb sollten Anleger einen Blick über den Tellerrand hinaus werfen. "Dazu gehören Halbleiter-Produzenten, Verpackungstechnologie- und Speicherunternehmen. Weiter unten könnten Datacenter-Anbieter und sogar Versorgungsunternehmen, die die Energie liefern, um diese Rechenzentren zu betreiben, Rückenwind bekommen", so Fidelity.Angesichts der enormen Gewinne und der mittlerweile sehr hohen Marktkapitalisierung von NVIDIA wäre es nicht ungewöhnlich, wenn die Rally nach und nach abflacht und Werte aus der zweiten sowie dritten Reihe in den Fokus rücken, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link