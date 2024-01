NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

547,08 USD -0,21% (12.01.2024, 21:59)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (16.01.2024/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Die Analysten von KeyBanc Capital Markets stufen die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) weiterhin mit "overweight" ein und heben das Kursziel von 650 USD auf 740 USD an.Die vierteljährlichen Lieferkettenergebnisse des Unternehmens seien gemischt gewesen. Die breit angelegten Trends bei der Endnachfrage würden schwach bleiben, da die Auto- und Industriemärkte ihre Lagerbestände abbauen würden; die PC-Nachfrage bewege sich im unteren Bereich, während die Nachfrage nach Android-Smartphones anhalte, während das iPhone von Apple in China Schwächen zeige. Schließlich sei der traditionelle Servermarkt schwach, während die künstliche Intelligenz trotz der Querströmungen stark bleibe. KeyBanc sehe gemischte Auswirkungen angesichts der Hinweise, dass das Unternehmen seine KI-Prognose in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 senke. Das Researchhaus glaube jedoch, dass dies zum Teil auf den Wunsch zurückzuführen sei, seine CoWoS-Kapazität zu diversifizieren. Trotz der Senkung liege die KI-Kapazität von NVIDIA weit über den Schätzungen des Marktes und reiche aus, um im CY24 einen Umsatz von über 100 Mrd. USD in Rechenzentren zu erzielen.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets bewerten die NVIDIA-Aktie weiterhin mit "overweight". (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:505,30 EUR +0,68% (16.01.2024, 15:10)