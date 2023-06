Die aktuellen Bewertungskennzahlen seien durch das enorme Interesse an generativer KI in schwindelerregende Höhen getrieben worden. Obwohl das kräftige Umsatzwachstum aufgrund des disruptiven Charakters der technologischen Entwicklung die Premium-Bewertung zum Teil rechtfertige, dürfte in Zukunft aber die zunehmende Konkurrenz für eine gewisse Normalisierung des Bewertungsaufschlages sorgen.



Alles in allem verstehen wir diejenigen, die an der Erfolgsgeschichte von NVIDIA partizipieren wollen, allerdings erscheint uns das derzeitige Bewertungsniveau als zu hoch für einen Einstieg, so die Analysten der RBI.



Demensprechend bestätigt Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine bisherige "halten"-Empfehlung für die Aktie von NVIDIA, erhöht aber in Anbetracht der starken Nachfrage sein Kursziel auf USD 430. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes unter Verwendung von Konsensschätzungen sowie eines unterstellen Bewertungsaufschlages aufgrund der aktuell dominanten Positionierung des Unternehmens. (Analyse vom 30.06.2023)



Wien (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.NVIDIA gelte als eine der wenigen reinen Wachstumsstorys im Halbleitersektor, angetrieben von einer Kombination aus aktuellem Rückenwind im Bereich der künstlichen Intelligenz, wo das weiter zunehmende Interesse an generativer KI zu einem beschleunigten Gewinnwachstum führen könnte. Auch die Verlagerung in die Cloud, autonomes Fahren sowie die dominante Position auf dem GPU-Markt im Bereich Gaming und Rechenzentren würden dem Unternehmen helfen. Der Gesamtumsatz werde in diesem Jahr voraussichtlich um 59% auf knapp USD 43 Mrd. steigen.NVIDIAs Segment für Data Centers habe sich seit letztem Jahr zum größten Geschäftsfeld entwickelt, das im ersten Quartal 2023 rund 60% des Umsatzes ausgemacht habe und sich in den letzten fünf Jahren vom Volumen her habe verfünffachen können. Unter dem Bereich Data Center vertreibe NVIDIA Rechnerplattformen bestehend aus Hardware und Software wie GPUs (Grafikprozessoren), DPUs (Datenverarbeitungseinheiten) und Softwarebibliotheken vor allem für KI- und Datenanalysen.NVIDIA positioniere sich als Schnittstelle zwischen Unternehmen und der Welt der künstlichen Intelligenz. Dazu weite das Unternehmen seine Produktpalette aus: Mit AI Enterprise, Omniverse, Nemo und BioNemo würden Plattformen für die Branchen Gaming & Metaverse, Financial Services, Gesundheitswesen, Logistik usw. geschaffen, um mittels KI Geschäftsprozesse zu optimieren. Aufgrund der guten Marktpositionierung sollte dieses Geschäftsfeld langfristig zum wesentlichen Umsatztreiber mutieren. Übers Gesamtjahr solle der Umsatz um insgesamt 75% zulegen.Neben dem Fokus auf KI-Anwendungen positioniere sich NVIDIA zunehmend auch im Bereich der Automobilindustrie, wobei bereits eine enge Partnerschaft mit Mercedes-Benz ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ), Volvo und BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) bestünden. Die Automotive-Sparte von NVIDIA, die Chips und Software für die Entwicklung selbstfahrender Autos, das Infotainment sowie die diversen Fahrassistenzsysteme umfasse, sei im Jahresvergleich um 114% gewachsen, sei aber mit einem Quartalsumsatz von USD 296 Mio. (rund 3% des Q1-Umsatzes) noch relativ klein. Übers Gesamtjahr solle der Umsatz um weitere 47% anwachsen.Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 erwarte der Chip-Riese einen Umsatz von voraussichtlich USD 11 Mrd. plus oder minus 2%, was klar oberhalb der Erwartungen in Höhe von USD 8 Mrd. angesiedelt gewesen sei. Die Bruttomargen nach GAAP und Non-GAAP würden voraussichtlich 68,6% bzw. 70,0% betragen, plus oder minus 50 Basispunkte.Überraschend gute Zahlen und Geschäftsaussichten des Konzerns hätten Ende Mai für einen Kurssprung von rund 24% gesorgt. Der Umsatz sei im Jahresvergleich von USD 8,29 Mrd. auf USD 7,19 Mrd. gesunken, was einem Rückgang von 13,2% entspreche. Die durchschnittlichen Analystenerwartungen seien bei USD 6,52 Mrd. angesiedelt gewesen. Das Unternehmen habe hierbei einen Nettogewinn in Höhe von USD 0,82 je Aktie erzielt, was im Jahresvergleich einen Gewinnanstieg in Höhe von 28,2% darstelle. Um Sondereffekte bereinigt, habe sich der Nettogewinn allerdings auf USD 1,09 je Aktie beziffert, wodurch sich ein Gewinnrückgang von 19,9% im Jahresvergleich ergeben habe.Die durchschnittlichen Erwartungen je Anteilschein seien hierbei bei USD 0,60 bzw. USD 0,92 angesetzt gewesen, wodurch sowohl bereinigt als auch nicht bereinigt die Analystenerwartungen deutlich hätten übertroffen werden können. Der Chip-Konzern habe vor allem vom Boom bei Anwendungen mit künstlicher Intelligenz sowie vom Datencenter-Geschäft (Umsatzanstieg im Jahresvergleich um 14,2% auf USD 4,28 Mrd.) profitiert, wodurch die Einbußen im Gaming-Segment klar abgefedert worden seien.NVIDIA dominiere mit seinem H100 Tensor Core-GPU den Markt für Grafikprozessoren, die auch für maschinelles Lernen verwendet würden. AMD möchte sich ebenfalls in diesem aufstrebenden Markt positionieren und habe Mitte Juni den MI300X-Chip präsentiert. Der MI300X könne bis zu 192 GB an Speicher nutzen, was bedeute, dass dieser noch größere KI-Modelle als andere Chips verarbeiten könne. Allein das Speichervolumen solle einen klaren Vorteil gegenüber dem Konkurrenzprodukt von NVIDIA, den H100, bieten, der "nur" über 80 GB verfüge.Wie AMDs Hochleistungschip in Zukunft NVIDIA Marktanteile streitig machen könne, müsse sich erst noch weisen. Der MI300X werde im Herbst dieses Jahres zur Samplingphase verfügbar sein und erst nächstes Jahr in größeren Mengen ausgeliefert werden. Obwohl AMD noch keinen Kaufpreis genannt habe, könnte die Ankündigung einen Preisdruck auf NVIDIA-GPUs wie die H100-Baureihe ausüben.Im Oktober 2022 hätten die USA NVIDIA die Auslieferung des A100 (seines damals neuesten Grafikprozessors für Rechenzentren) an chinesische Kunden untersagt, was den Umsatz des Unternehmens um ca. USD 400 Mio. geschmälert habe. NVIDIA habe daraufhin eine modifizierte und etwas langsamere Version (A800) entwickelt und die Lieferungen nach China wieder aufgenommen.Das Exportverbot für Hochleistungschips aus US-amerikanischer Produktion sei Teil eines längerfristigen Vorstoßes der US-Regierung gegen chinesische Bestrebungen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnern (Supercomputing) weiter Fuß zu fassen. Und die Strategie solle weiter intensiviert werden:Nach einem Bericht des "Wall Street Journal" erwäge die Regierung von US-Präsident Joe Biden, die im vergangenen Oktober erlassenen Bestimmungen für den Export von Computerchips nach China zu verschärfen. Alle wichtigen Umsatzsegmente des Unternehmens (Gaming, Data Center, Automotive) hätten ein erhebliches Engagement und Wachstumspotenzial in China, ca. ein Fünftel des Umsatzes werde dort jährlich erwirtschaftet.Auf der Bewertungsseite notiere die Aktie bei ausgewählten Forward-Kennzahlen(KGV, EV/EBITDA, EV/EBIT, KBV) im Vergleich zur eigenen Historie deutlich über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Auch im Peer-Group-Vergleich weise das Unternehmen einen signifikanten Bewertungsaufschlag auf.Die positiven Punkte rund um KI und das rasante Umsatzwachstum in den Segmenten Data Center und Automobile würden deutlich machen, warum sich die Aktie von NVIDIA seit Jahresbeginn derart gut entwickelt habe. Die Produkte des Unternehmens seien weitgehend marktführend und es sei wahrscheinlich, dass ein Großteil der zukünftigen KI-Tools auf die Komponenten, Chips und Infrastruktur des Unternehmens aufbauen werde, wodurch sich die ohnehin guten Margen noch weiter ausweiten dürften.