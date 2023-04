Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

240,90 EUR -0,08% (13.04.2023, 15:34)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

264,95 USD -2,48% (12.04.2023)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (13.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Coverage der NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) auf.Das Technologieunternehmen sei nach den sehr guten Jahren während der Pandemie im Vorjahr kurstechnisch stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine sich wieder normalisierende Nachfragesituation sowie das damit einhergehende niedrigere Preisniveau hätten gemeinsam mit dem schwächeren makroökonomischen Umfeld zu einer Neubewertung von NVIDIA geführt. Verstärkt worden sei dieser Trend noch durch den hohen Beta-Faktor, welcher als Hebel nach unten dazugekommen sei.Die kürzliche Neupositionierung von NVIDIA als Anlaufstelle für das Zukunftsthema KI sei zuletzt aber wunderbar aufgegangen: Der jüngst eingesetzte KI-Hype habe seit Jahresbeginn für einen starken Turnaround gesorgt, wodurch die Papiere der Kalifornier seit Jahresbeginn um 81% im Kurs hätten zulegen können und sich zurzeit nahe dem 52-Wochen Hoch befinden würden. Dementsprechend offenbare die relative Bewertung im Vergleich zur eigenen Historie sowie zur Peergroup einen erheblichen Bewertungsaufschlag. Dieser lasse sich aber aufgrund des disruptiven Charakters der technologischen Entwicklung sowie in Anbetracht der Positionierung des Unternehmens zu einem gewissen Grad rechtfertigen.Das Kursziel von USD 280 ergebe sich mittels eines Multiple-Ansatzes, welcher basierend auf diversen Bewertungskennzahlen auch einen Bewertungsaufschlag zum Sektor sowie dem Gesamtmarkt berücksichtige.Unter diesen Gesichtspunkten initiiert Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die neue Coverage von NVIDIA mit einer "halten"-Empfehlung. (Analyse vom 13.04.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity