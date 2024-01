Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (17.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Egal ob auf dem Wirtschaftsgipfel in Davos oder beim Jahrestreffen der Gesundheitsbranche in San Francisco, eines werde klar deutlich - das Thema künstliche Intelligenz (KI) sei allgegenwärtig. Besonders im Bereich der Medizin möchte kein Unternehmen den KI-Hype verpassen, diese Unternehmen würden darauf setzen.Beim Jahrestreffen der Gesundheitsbranche in San Francisco sei die Crème de la Crème großer Pharma- und Medizintechnik-Unternehmen sowie einiger Technologiekonzerne vertreten gewesen. Zu den Teilnehmern hätten u.a. der französische Pharmariese Sanofi, GE Healthcare, das deutsche Biotechnologie-Unternehmen BioNtech sowie der KI-Gigant NVIDIA gezählt.NVIDIA sei im Medizinbereich nicht nur ein Hersteller von dazu eigens entwickelten Chips, sondern auch ein gezielter Entwickler von Softwareanwendungen. Die Teilnehmer der Gesundheitskonferenz seien sich einig, dass KI-Modelle besser und schneller nach Wirkstoffen suchen könnten und die Zeit zwischen Medikamenten-Entwicklung und Marktreife erheblich verkürzen würden.Neben NVIDIA würden die großen amerikanischen Technologieriesen Alphabet, Apple und Amazon ebenfalls auf den Gesundheitsmarkt setzen. Dazu zähle unter anderem die in London ansässige Firma DeepMind, die zum Techkonzern Alphabet gehöre. DeepMind ermögliche bei der Krebsdiagnostik die Unterscheidung von gesundem und kranken Gewebe.Weniger in der Medikamentenentwicklung, aber auch im Gesundheitsbereich versuche Amazon mit der Online-Apotheke Amazon Pharmacy ebenfalls einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das gleiche tue Apple mit der Apple-Health-App, die den Zugriff auf Laborergebnisse und Vorerkrankungen von Patienten ermöglichen solle.Laut "Statista" werde sich der weltweite KI-Umsatz im Gesundheitswesen ausgehend vom Jahr 2023 bis 2028 auf knapp 103 Milliarden US-Dollar nahezu verachtfachen. Davon dürften die erwähnten Unternehmen NVIDIA, Apple, Alphabet, Amazon und Schrödinger profitieren, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link