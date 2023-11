Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen.



Wien (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA).Die Erfolgsstory von NVIDIA gehe weiter, die bereits euphorischen Erwartungen im Vorfeld der Q3-Ergebnisse seien mehr als übertroffen worden. Trotz US-Exportbeschränkungen nach China und zunehmender Konkurrenz würden die Zukunftsaussichten weiterhin rosig erscheinen.Mit einem geschätzten Marktanteil von über 70 % bei den profitablen KI-Chips sei NVIDIA derzeit der unbestrittene Marktführer. Das Unternehmen habe frühzeitig auf den KI-Trend gesetzt und biete nun Chips, Software und Zugang zu spezialisierter Rechenzentrumsinfrastruktur aus einer Hand an. Es sei jedoch zu erwarten, dass die hohe Nachfrage nach den lukrativen KI-Chips in Zukunft verstärkt die Konkurrenz auf den Plan hole.Im Moment lasse sich NVIDIA den Aufbau der KI-Infrastruktur noch sehr gut bezahlen, doch angesichts der Wachstumsraten werde das Softwaresegment im KI-Bereich bald die Führung übernehmen. Software (für Videospiele, Werbung und IT-Dienstleistungen) weise im Vergleich zur Hardware (für Inferenz und Training) mit rund 70% pro Jahr bis 2032 doppelt so hohe jährliche Wachstumsraten auf.Trotz des massiven Kursanstiegs sei die Bewertung aufgrund der zuletzt sehr guten Quartalsergebnisse sowie der angehobenen Umsatz- und Gewinnschätzungen moderat geblieben. Die Aktie weise zwar einen gewissen Bewertungsaufschlag gegenüber den Peers auf, dieser erscheine dem Analysten aber angesichts der derzeit unangefochtenen Marktstellung im hochprofitablen KI-Bereich gerechtfertigt.