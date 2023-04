unter folgendem Link.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

247,50 EUR +0,41% (06.04.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

270,34 USD +0,57% (06.04.2023, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (09.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Bessere Heilungschancen, schnellere Forschung und neue Energieformen wie Fusionsreaktoren - die Künstliche Intelligenz (KI) ermögliche eine goldene Zukunft. Der Durchbruch sei da: "Die Forschung wird schon in den nächsten zwei Jahren viel schneller", sage im Interview mit dem "AKTIONÄR Hot Stock Report" Carsten Kraus. In den letzten drei Jahren habe das Mitglied des Hochbegabtenklubs Mensa jedes Jahr mindestens ein KI-Patent angemeldet.Der KI-Unternehmer und Investor sage: "Es gibt bereits Laborautomaten, die Substanzen mischen oder biologische Vorgänge untersuchen. Diese Abläufe werden effizienter, wenn zuvor in der Forschung bessere Vorhersagen entwickelt wurden. Primär- und Sekundärforschung wird besser verknüpft und der Automat kann selbst Thesen aufstellen und testen. Das sind große Chancen für die Medizinforschung."Kraus, der selbst NVIDIA-Aktien halte und dessen KI-Unternehmen Maschinen des US-Konzerns nutze, sage: "Es könnte eine neue Notebook-Welle starten - dank nun vieler neuer KI-Anwendungen." Eine davon ist die die von ihm entwickelte Lösung Casablanca.ai für authentische Video-Calls.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU