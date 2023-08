NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

471,16 USD +3,17% (23.08.2023, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (24.08.2023/ac/a/n)







Zürich (www.aktiencheck.de) - NVIDIA: KI-Boom befeuert Aktienkurs - AktiennewsNVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) übertraf gestern nachbörslich einmal mehr alle Schätzungen und prognostiziert einen unglaublichen Umsatzanstieg von 170% in diesem Quartal, getrieben von der Nachfrage nach KI-Chips, so Roman Przibylla, Partner bei CAT Financial Products.Besonders das Geschäft mit Rechenzentren habe zu diesem durchweg überzeugenden Ergebnissen beigetragen. Der Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft sei um 171% im Jahresvergleich auf 10,32 Milliarden US-Dollar gestiegen. NVIDIA-Aktien seien nachbörslich um fast 10% auf über 510 US-Dollar gestiegen und hätten sich dort hartnäckig gehalten.Die starke Performance und Prognose von NVIDIA würden zeigen, wie zentral sich das Unternehmen für den Generative-AI-Boom entwickelt habe. Die A100- und H100-KI-Chips von NVIDIA seien essentiell für den Aufbau und Betrieb von KI-Anwendungen wie ChatGPT. Die Umsätze im zweiten Quartal hätten sich im Jahresvergleich verdoppelt und seien im Vergleich zum vorherigen Quartal um 88% gestiegen.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:468,00 EUR +8,02% (24.08.2023, 13:04)