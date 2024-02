Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (25.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Das habe es lange nicht gegeben: Fast alle Analysten würden laufstark "buy" für NVIDIA rufen, kein einziger lege Gewinnmitnahmen oder ein "verkaufen" nahe. Die hohe Bullen-Quote sei ein enormer Erfolg für den NVIDIA-CEO, der es nicht immer leicht gehabt habe. Aber Altmeister wie Warren Buffett würden immer wieder vor zu großer Euphorie an der Börse warnen.Beeindruckende Übersicht der Analystenstimmen zur NVIDIA: Jeder einzelne von Bloomberg aufgeführte Analyst rate, den KI-Überflieger zu kaufen oder zumindest investiert zu bleiben. Kein einziger der Analysten warne vor einem zu hohen Kurs. Konkret: 59 Analysten würden zum Kauf raten, sechs seien neutral und null würden einen Verkauf wagen. Das sei nicht immer so gewesen: Vor zwei Jahren hätten 10% aller Analysten den Anlegern nahegelegt, den Titel zu verkaufen - die gleichen Experten, die nun ihre Meinung geändert und ihr Rating spät ins Positive oder zumindest hin zu Neutral gedreht hätten.Hauptgrund für die Euphorie sei die Verzwanzigfachung des operativen Gewinns innerhalb weniger Jahre. Seit Erstempfehlung im Report im Jahr 2015 habe sich auch der Umsatz mehr als verzehnfacht. Prominentester NVIDIA-Wendehals sei US-Börsenmoderator Jim Cramer, der 2022 den US-Chipkonzern als "Loser" bezeichnet und angegeben habe, auf der Short-Seite zu sein. Jetzt freilich stimme er in den Chor der Bullen ein als ob nichts gewesen wäre und rufe neue Höchstkurse aus.Altmeister Warren Buffett sei nicht investiert und habe zuletzt auch keine Meinung zu NVIDIA abgegeben. Aber klar scheine: Wenn Buffett bei einer Firma zuschlage, dann Contrarian-like lieber, wenn die Mehrheit noch nicht investiert sei und sich feiernd in den Armen liege. Sein altbekanntes Motto: Sei skeptisch, wenn alle anderen gierig seien, und gierig, wenn andere ängstlich seien.Offen für seine Aktionäre sei der US-Konzern immer gewesen. Auf Nachfrage habe NVIDIA-Deutschland dem "AKTIONÄR Hot Stock Report" vor knapp zehn Jahren gesagt, dass das "Interesse unserer Kunden seit 2015 sehr groß sei". Dann im Jahr 2023 habe der NVIDIA-Deutschland-Chef im "AKTIONÄR HSR" exklusiv von der enormen Nachfrage nach KI-Lösungen berichtet, die sich durch quasi alle Industriebereiche ziehe. Und die Entwicklungen im Bereich KI würden sich exponentiell verbessern. Der NVIDIA-CEO habe diese Woche erklärt: "Fast immer wenn du mit einem KI-Bot chattest, du KI-Bilder per Midjourney baust oder KI-Videos per Runways erstellst, erledigt NVIDIA den Inference-Part. (KI-Anwendung)"NVIDIA sei im Depot 2030 enthalten, wenngleich immer wieder einmal Teilgewinnmitnahmen sinnvoll seien, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.