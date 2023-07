Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

398,75 EUR -0,01% (24.07.2023, 16:11)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

443,20 USD +0,02% (24.07.2023, 15:57)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (24.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Sei Apple der nächste Megakunde für NVIDIA-KI-Lösungen? Die Wahrscheinlichkeit sei gering, denn es gebe eine interessante Vorgeschichte.Im Analystencall habe es ein regelrechtes Loblied von Elon Musk auf NVIDIA und den "ausgezeichneten Job", den CEO Jensen Huang mache, gegeben. Tesla kaufe offenbar in großen Mengen NVIDIA-GPUs, sofern sie aufgrund der hohen Nachfrage lieferbar seien.Die Frage sei: Sei Apple die nächste Firma nach Mercedes-Benz, Tesla oder OpenAI, die sich in die Schlange stelle, um KI-Chips von NVIDIA zu erhalten? Denn die KI-Pläne seien groß. Bloomberg zufolge habe Apple ein eigenes Framework für Large Language Models (LLM) entwickelt - jene KI-basierten Systeme, die das Herzstück von Chatbots wie ChatGPT von OpenAI oder Bard von Google bilden würden.Doch die einstigen Produktpartner NVIDIA und Apple hätten sich in den letzten Jahren zu oft getroffen und vor Gericht gestritten. Bereits 2004 habe sich laut AppleInsider.com das Apple Cinema Display verspätet, da NVIDIA die notwendige Grafikkarte GeForce 6800 Ultra DDL nicht habe liefern können. 2008 hätten dann einige MacBooks Pros fehlerhafte NVIDIA-Chips aufgewiesen. Apple habe sich dann für das Smartphone für Samsung und später einen eigenen und keinen NVIDIA-Chip entschieden. Nächstes Kapital der "Beziehung" zwischen Apple und NVIDIA: Das 2016er-MacBook pro habe auf AMD statt NVIDIA gesetzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: