Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

435,05 EUR -1,21% (03.01.2024, 16:36)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

473,69 USD -1,71% (03.01.2024, 16:22)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (03.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA).Deutlich mehr als 200 Prozent habe die NVIDIA-Aktie im abgelaufenen Börsenjahr zugelegt. Zum Jahresauftakt am Dienstag hätten Investoren erstmal Gewinne mitgenommen, das Papier habe den ersten Handelstag mit einem Minus von rund drei Prozent geschlossen. Auch am Mittwoch im frühen US-Handel sei das Vorzeigen aufgrund des neuen Kursziels von D.A. Davidson & Co rot.Die Investmentbank habe die NVIDIA-Aktie am Mittwoch mit "neutral" eingestuft und sie mit einem Kursziel von 410 Dollar gesehen. In der Erklärung zur Bewertung habe es geheißen, dass der Chip-Hersteller "anfällig sein könnte, da die KI-Euphorie den 'Trichter der Enttäuschung' erreicht"."Die Erwartungen für die kommenden Jahre werden wahrscheinlich nicht eintreten und sich innerhalb der nächsten zwei bis sechs Quartale wieder auf den Trendwert zurückentwickeln", schreibe der Analyst Gil Luria. Er füge hinzu, dass, obwohl generative KI eine transformative Technologie sei, "wir nicht erwarten, dass das gleiche Investitionsniveau, das wir 2023 gesehen haben, über 2024 hinaus fortgesetzt wird".Damit liege die Einschätzung von D.A. Davidson & Co deutlich unter der durchschnittlichen Erwartung der von Bloomberg befragten Analysten. Sie würden bei NVIDIA mit einem Kursziel von rund 648 Dollar noch knapp 35 Prozent Luft nach oben sehen, wobei keiner von ihnen zum Verkauf rate und nur sechs der 65 Experten keine Kaufempfehlung für die Aktie ausgegeben hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.