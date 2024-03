Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (07.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Hype um NVIDIA sei nicht zu stoppen. Bereits am Dienstag habe sich das Papier des US-Chipkonzerns dem schwachen Tech-Umfeld erwehren und im Plus schließen können. Am Mittwoch sei bei NVIDIA erneut ein Plus von rund 3,2% zu Buche gestanden.Bei NVIDIA kenne die Kursentwicklung derzeit keine Grenzen. Die Gewinne würden aber genauso schnell wie der Aktienkurs steigen. Von einer Blase wie in der Dotcom-Zeit sei derzeit deshalb noch nichts zu spüren. Die NVIDIA-Aktie bleibe vielmehr heiß. Nach den starken Quartalszahlen zuletzt sollte auch der Sprung über die magische 1.000-USD-Marke möglich sein, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2024)