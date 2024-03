Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (05.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tech-Rally mache an der Wall Street am Dienstag eine Verschnaufpause. Dennoch bleibe der Hype um NVIDIA natürlich ungebrochen. Die Aktie des KI-Vorreiters habe zu Wochenbeginn ein neues Rekordhoch erreicht und schlage sich auch am Dienstag mit einem Minus von knapp einem Prozent besser als der gesamte Tech-Markt.Für Baird sei die Aktie nach wie vor eine der Top-Ideen im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. "Während die Auswirkungen von KI in den verschiedenen Sektoren unterschiedlich sind, glauben wir, dass die KI-Welle insgesamt noch in den Kinderschuhen steckt", zeige sich Analyst Tristan Gerra nach wie vor optimistisch, was den Megatrend angehe. NVIDIA sei zwar einer der ersten und größten Nutznießer der KI-Dynamik, doch das Wachstum des Chipkonzerns sei "mehr als nur ein Hype".Baird beziffere das Kursziel für NVIDIA auf 1.050 Dollar. Das entspreche auf dem aktuellen Niveau noch einem Potenzial von knapp 25 Prozent. Für Gerra zähle die Aktie deshalb weiter zu den Top-Picks, um von der hohen Nachfrage nach KI-gestützten Anwendungen zu profitieren. Mit seinem vierstelligen Kursziel reihe sich der Analyst in eine Riege von Kollegen ein, die der Aktie allesamt den Sprung über die magische 1.000-Dollar-Marke zutrauen würden.Die Aussagen von Baird würden zeigen, wie viel Zuversicht am Markt nach wie vor herrsche. Auch in diesem Jahr dürfte die Nachfrage das Angebot bei NVIDIA übertreffen. Das rechtfertige auch die aktuelle Bewertung und untermauere, dass die Aktie weiter heiß bleibe. Übrigens: In der aktuellen "Aktionär"-Ausgabe wurden die jüngsten Quartalszahlen des KI-Profiteurs noch einmal eingeordnet und das Kursziel für die Chip-Aktie auf 900 Euro erhöht, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: