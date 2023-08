Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (28.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.NVIDIA melde Quartal für Quartal horrende Gewinne, Orcale-Chef, Larry Ellison, investiere Milliarden, Alphabet-Chef, Sundar Pichai, spreche von einer Revolution durch KI. Ergebnis: Die Wall Street habe KI-Aktien in den Himmel gehoben. Sei der Boom gerechtfertigt?Aufgrund der KI-Begeisterung der Anleger seien die Aktien von NVIDIA und anderen KI-Wettbewerbern wie Alphabet und Microsoft in diesem Jahr bereits stark angestiegen. Die Papiere von NVIDIA etwa seien im bisherigen Jahresverlauf um 222% geklettert, die Alphabet-Aktie ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) um 47% und die Microsoft-Aktie um 33%Die Experten der Bank of America würden in einigen Unternehmen erste Anwendungen von KI erkennen. Zum Beispiel steuere KI mehr als 20 Prozent der Inhalte auf Facebook und Instagram und Google nutze generative KI, um seine Suchfunktionen zu verbessern, so die Bank of America. Auch Microsoft integriere KI-Funktionen in einige wichtige Softwareprodukte.Anleger, die in den Markt einsteigen möchten, könnten laut den Experten der Bank of America auf ihre fünf bevorzugten KI-Aktien setzen. Broadcom . Die BofA habe auf das zweistellige Wachstum des Gewinns pro Aktie des US-Halbleiterunternehmens, die "beste Rentabilität in der Branche" und die Generierung von freiem Cashflow verwiesen. Das Kursziel laute 1.050 Dollar.Für die Experten der Bank of America dürfe auch NVIDIA nicht fehlen. Das Unternehmen habe immer noch stärkere Wachstumschancen vor sich, da Datenzentren langfristig eine starke Nachfrage haben könnten. Kursziel 550 Dollar.Oder Marvell ( ISIN US5738741041 WKN A3CNLD ). Die Analysten hätten auf das längerfristige Wachstumspotenzial von Marvell von 15% bis 20% des durchschnittlichen Jahresgewinns pro Aktie verwiesen. Kursziel 80 Dollar. Synopsys sei nach Ansicht der BofA das Softwareunternehmen das von den erhöhten staatlichen Investitionen in die Halbleiterforschung und -entwicklung profitieren sollte. Die Bank habe der Aktie ein Kursziel von 510 Dollar ausgegeben.Einer der Profiteure sollte auch Cadence sein. Die BofA habe auf die "strategische Bedeutung" der Automatisierung des Elektronikdesigns "in einer zunehmend fragmentierten globalen Elektroniklieferkette" verwiesen. Elektronische Design-Automatisierung, die Cadence anbiete, beziehe sich auf die Verwendung von Computerprogrammen für das Design von Chips und Halbleitergeräten. Die Bank gab der Aktie ein Kursziel von 285 Dollar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.08.2023)