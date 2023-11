Die Quartalszahlen von NVIDIA seien das Highlight der US-Berichtssaison und alle würden gespannt darauf warten, ob sich die Erfolgsgeschichte nach den extrem starken Q2-Zahlen fortsetze. Während die Anleger hohe Erwartungen hätten, würden sich Analysten in letzter Zeit etwas vorsichtiger zeigen. Die kommende Woche könnte entscheidend sein, um zu klären, ob der Aufwärtstrend durch das Erreichen eines neuen Rekordhochs bestätigt werde. (Analyse vom 20.11.2023)



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (20.11.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von eToro:Die Experten von eToro nehmen die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Rally bei NVIDIA wirke fast zu perfekt, um wahr zu sein. Einige Analysten sähen die Kursanstiege als bedenkliches Anzeichen für das Entstehen einer Blase, vergleichbar mit der Situation im Jahr 2021 bei Meme-Aktien. Der aktuelle Trend spiegele jedoch eine völlig andere Dynamik wider. Der Aktienkurs sei in diesem Jahr um 230 Prozent gestiegen, aber die Gewinnprognosen hätten stärker zugenommen, sodass das Forward Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter 30 liege.Die von NVIDIA entwickelten Chips und KI-Technologien würden als revolutionär gelten. NVIDIA sei auf die Entwicklung und den Verkauf von GPUs für Gaming und Krypto-Mining sowie Chipsysteme für Fahrzeuge und Robotik spezialisiert. Fast 90 Prozent des Umsatzes von NVIDIA kämen aus den Bereichen Data Center und Gaming. Das Unternehmen habe einen Marktanteil von über 70 Prozent im Verkauf von KI-Chips. Zu den bedeutenden Partnern würden Unternehmen wie HPE, AWS und Google zählen.Die Q2-Zahlen seien beeindruckend gewesen: Die Einnahmen hätten sich im Vergleich zum Vorjahresquartal mehr als verdoppelt und seien auf über 13,51 Milliarden Dollar gestiegen. Der Nettogewinn sei auf 6,19 Milliarden Dollar geklettert und so mehr als verachtfacht worden.Für das dritte Quartal erwarte NVIDIA Einnahmen von 16,00 Milliarden Dollar, während Analysten laut Refinitiv im Durchschnitt mit 16,10 Milliarden Dollar rechnen würden.NVIDIA müsse seine führende Position verteidigen, da Konkurrenten wie Microsoft und OpenAI eigene KI-Chips entwickeln würden. Die Fähigkeit, mit der starken Nachfrage Schritt zu halten, werde entscheidend sein, während Engpässe bei Speichern und Chips das Wachstum beeinträchtigen könnten, was möglicherweise strategische Anpassungen erfordere.Im November hätten sich aus 38 Analystenempfehlungen sieben "strong buy", 14 "buy" und 15 "hold" ergeben. Das durchschnittliche Kursziel habe 628 Dollar betragen, mit einem Höchstziel von 1.100 Dollar und einem Tiefstziel von 439 Dollar. Es zeige sich eine gewisse Vorsicht unter den Analysten, da es im September und Oktober noch 18 "strong buy"- und 32 "buy"-Empfehlungen gegeben habe.Der Aktienkurs sei in diesem Jahr um 230 Prozent gestiegen. Trotz dieses beachtlichen Anstiegs sei die Aktie nun preiswerter und notiere unter einem KGV von 30.In dieser Woche seien zwei Szenarien denkbar: Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben oder ein potenzieller Fehlausbruch. Der fortgeschrittene Aufwärtsimpuls lasse darauf schließen, dass ein Test des Rekordhochs bei etwa 500 Dollar möglich sei. Vor diesem Anstieg habe es eine ABC-Korrektur gegeben, wobei die Unterstützung bei rund 400 Dollar erfolgreich verteidigt worden sei. Der Relative Strength Index (RSI) liege bei 65, was darauf hindeute, dass die Aktie nicht überkauft sei.