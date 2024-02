Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

650,70 EUR -0,03% (08.02.2024, 11:40)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

700,99 USD +2,75% (07.02.2024, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (08.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Aktienmarkt sei am Mittwoch auf Rekordkurs geblieben. Besonders stark gewesen sei erneut der Tech-Sektor und der NASDAQ 100 habe sogar ein neues Hoch erreicht und mit gut einem Prozent höher bei 17.755 Punkten geschlossen. Mit unter den Kursraketen sei wieder die NVIDIA-Aktie. Allerdings gebe es nun zunehmende Hinweise einer Überhitzung.Das Thema Künstliche Intelligenz lasse die Anleger nicht mehr los und natürlich sei besonders das Unternehmen gefragt, welches im vergangenen Jahr den Stein ins Rollen gebracht habe. Die NVIDIA-Aktie renne auch in dieser Woche von Allzeithoch zu Allzeithoch und sei auf dem Weg zur 1,8 Billionen-Dollar-Marke.Am Montag hätten die Analysten von Goldman Sachs erneut an dem Kursziel geschraubt. Die Zielmarke für die NVIDIA-Aktie sei von 625 auf 800 Dollar erhöht worden. Aufgrund der jüngsten konstruktiven Daten rund um robuste Infrastrukturausgaben für Künstliche Intelligenz würden die Goldman-Experten davon ausgehen, dass die aktuellen Markterwartungen deutlich übertroffen werden dürften. Das schaffe ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.Alleine seit Jahresbeginn sei der Kurs um 48 Prozent gestiegen. Damit werde nun die Luft allerdings auch kurzfristig immer dünner, der RSI-Indikator signalisiere bereits seit Tagen eine Überhitzung. Zuletzt sei der Wert ebenfalls bei 82 im Mai vergangenen Jahres gewesen. Im Anschluss sei die Aktie noch etwas gestiegen und dann in eine monatelange Seitwärtsphase übergegangen.Die NVIDIA-Aktie sei bisher kaum zu stoppen gewesen. Nun würden sich die Zeichen einer Überhitzung verdichten.Anleger können diese Rücksetzer dann aber als guten Einstieg nutzen, um nicht am Allzeithoch zuzugreifen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. NVIDIA befinde sich zudem im KI-Index. (Analyse vom 08.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link