Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

788,00 EUR +0,36% (05.03.2024, 15:27)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

852,37 USD +3,60% (04.03.2024, 21:59)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (05.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die NVIDIA-Aktie habe in den vergangenen fünf Handelstagen 7,4 Prozent zugelegt und die Bewertung des Chip-Konzerns an der Börse auf 2,13 Billionen Dollar geschoben. Insbesondere nach den Zahlen des PC- und Server-Herstellers Dell ( ISIN US24703L2025 WKN A2N6WP ) sei es für die NVIDIA-Aktie noch einmal aufwärts gegangen. Die Aussichten würden hervorragend bleiben.Die Vorlage der Q4-Zahlen von Dell vergangenen Donnerstag hätten noch einmal deutlich gemacht, dass das KI-Datacenter unverändert seinen rasanten Wachstumskurs beibehalte. Denn Dells Aufträge bei KI-Servern hätten sich im vergangenen Quartal erneut verdoppelt. "Wir sehen auch ein starkes Interesse und Bestellungen für KI-optimierte Server, die mit der nächsten Generation von KI-GPUs ausgestattet sind, darunter NVIDIA H200 und AMD MI300X", habe Dell-COO Jeff Clarke gesagt.Im Rahmen des eigenen Earnings-Calls vor zwei Wochen habe NVIDIA-CEO Jensen Huang sogar klargestellt, dass die Nachfrage nach der nächsten Generation der KI-Beschleuniger das Angebot sehr deutlich übertreffe. Kein Wunder, denn gegenüber dem H100 weise der H200 eine doppelt so hohe Performance bei der Berechnung/Inferenz von KI-Anwendungen auf. "Wann immer wir neue Produkte haben, geht es von Null auf eine sehr große Zahl nach oben. Das kann man nicht über Nacht liefern", so Huang.Die hervorragende Nachfragedynamik, welche die NVIDIA-Zahlen aber auch die Geschäftsentwicklung von Kunden wie Dell und Super Micro aufzeigen würden, lasse auch die Analysten immer höhere Kursziele ausrufen. Mittlerweile würden sogar neun Analystenhäuser erwarten, dass die NVIDIA-Aktie die 1.000-Dollar-Marke erreichen oder sogar knacken könne.Das Konsensziel aller 66 Analysten, welche das Chip-Papier laut Bloomberg covern würden, betrage übrigens 895,25 Dollar. Ausgehend vom Montagsschlusskurs bedeute dies ein Ertragspotenzial für die NVIDIA-Aktie von genau fünf Prozent.Die Zuversicht am Markt bezüglich einer anhaltend starken Nachfrage, welche das Angebot auch in diesem Jahr übertreffen dürfte, scheine aktuell berechtigt. Anleger lassen die Gewinne bei der NVIDIA-Aktie laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Übrigens: In der aktuellen AKTIONÄR-Ausgabe seien die jüngsten Quartalszahlen des KI-Profiteurs noch einmal eingeordnet und das Kursziel für die Chip-Aktie auf 900 Euro angehoben worden. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link